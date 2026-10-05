El amor inventado: la nueva novela de Paula Klein sobre las verdades ocultas en el matrimonio

Buenos Aires, 5 octubre (NA) - La escritora argentina Paula Klein presenta El amor inventado, una novela que examina las mentiras, los silencios y los pactos en las relaciones de pareja, a partir de la experiencia de una mujer que se da cuenta de que ha compartido su vida con un hombre cuya identidad se desmorona.

La obra, que fue galardonada en junio con el Premio Lumen de Novela 2026, tiene como protagonista a Miranda K., una documentalista casada con Charles, uno de los periodistas más reconocidos de Francia. La carrera de Charles se desploma cuando se revela que ha fabricado algunos de los reportajes que lo llevaron a alcanzar fama internacional y múltiples premios.

Para Miranda, el impacto más profundo no proviene del engaño profesional, sino de la traición de su esposo. A partir de este momento, intenta reconstruir quién era realmente Charles y cuánto de verdad había en la vida que compartieron.

Paralelamente, Miranda inicia la filmación de un documental sobre Hélène y André, una pareja que ha permanecido unida por más de seis décadas. Este proyecto no solo actúa como un contrapunto, sino también como una forma de investigación: Miranda busca entender qué permite que un vínculo amoroso perdure a través del tiempo.

A medida que recoge testimonios sobre las imposturas de Charles, también revisa su propio matrimonio y aquello que decidió ignorar durante años. Así, la investigación desplaza el foco del escándalo público a un ámbito más íntimo: ¿cuánto se puede conocer realmente a la persona con la que se comparte la vida y qué papel juegan las ficciones en una pareja?

Klein comentó que su historia no se basa en hechos reales y definió su obra como una novela sobre dos personas que se mienten entre sí, a su hija y a la sociedad. La autora, que confiesa su fascinación por los impostores, utiliza este punto de partida para explorar los límites entre el afecto, el engaño y la identidad.

El jurado del Premio Lumen, que incluye a Elena Medel, Ángeles González-Sinde, Sabina Urraca, Lola Larumbe y María Fasce, destacó la ambición de esta novela centrada en la investigación de un "estafador público y privado" y en la cuestión de los pactos de ficción que caracterizan las relaciones.

Radicada en París, Klein enseña literatura latinoamericana en universidades francesas. Es autora de La luz de una estrella, publicada en 2021, y Las brujas de Monte Verità (Lumen, 2023). El amor inventado es su tercera novela.