Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo cubierto con nubes. La temperatura actual es de 20°, con una sensación térmica de 20°. La humedad se encuentra en un 88%, lo que genera una atmósfera bastante pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1.54 m/s desde el sureste, con una presión atmosférica de 1010 hPa.

El clima hoy martes 17 de noviembre

Para este martes 17 de noviembre, se prevé una temperatura mínima de 19° y una máxima de 24°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 1.54 m/s. La alta humedad puede generar una sensación de incomodidad, especialmente en las horas más cálidas del día. No se anticipan lluvias significativas, pero el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el pronóstico indica que el miércoles 18 de noviembre la mínima será de 19° y la máxima de 26°, con lluvias moderadas. El jueves 19 de noviembre, se espera una mínima de 20° y una máxima de 29°, con lluvias ligeras. Para el viernes 20 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima alcanzará los 30°, también con lluvias ligeras. El sábado 21 de noviembre, se anticipa una mínima de 21° y una máxima de 22°, con lluvias moderadas. Finalmente, el domingo 22 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima de 29°, con lluvias ligeras.