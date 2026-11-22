Este domingo 22 de noviembre, el clima en Tucumán se caracteriza por un cielo cubierto de nubes, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica se mantiene en 19°, mientras que la humedad alcanza un 88%. La visibilidad es de 6000 metros y el viento sopla a 4.63 m/s desde el sureste.

Durante la jornada, se espera que la temperatura mínima sea de 19° y la máxima alcance los 23°. Las condiciones de viento y humedad podrían generar una sensación de calor más intensa, a pesar de que las temperaturas se mantienen moderadas. La presión atmosférica es de 1012 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

En cuanto a las condiciones del tiempo, el cielo permanecerá mayormente nublado a lo largo del día, lo que podría limitar la presencia del sol. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas para este domingo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con precaución ante la alta humedad.

Para los próximos días, el pronóstico indica un aumento en las temperaturas. El lunes 23 de noviembre, se espera una mínima de 20° y una máxima de 29°, con cielo parcialmente nublado. El martes 24 de noviembre, se prevé una mínima de 20° y una máxima de 23°, con posibilidad de lluvias ligeras. El miércoles 25 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 25°, también con probabilidad de lluvias. El jueves 26 de noviembre, se anticipa un cielo nublado con mínima de 20° y máxima de 27°. Finalmente, el viernes 27 de noviembre, se espera un clima despejado con mínima de 19° y máxima de 29°.