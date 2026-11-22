Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de few clouds, con una temperatura actual de 24°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 25°. La humedad se sitúa en un 53%, lo que contribuye a una atmósfera cálida y agradable. La visibilidad es óptima, con 10000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el sur-suroeste.

El clima hoy domingo 22 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 13° y una máxima de 27°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 5 m/s. La humedad y la visibilidad se mantendrán estables, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado y cálido.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El lunes 23 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 26°, con lluvias moderadas. El martes 24, la mínima será de 17° y la máxima alcanzará los 31°, con lluvias ligeras. Para el miércoles 25, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 31°, con cielo parcialmente nublado. El jueves 26, la mínima será de 16° y la máxima de 33°, con cielo despejado. Finalmente, el viernes 27, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 34°, con nubes cubriendo el cielo.