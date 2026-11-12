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Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este jueves 12 de noviembre

Este jueves 12 de noviembre, Rosario presentará temperaturas que oscilarán entre 20° y 34°. Se prevé un día mayormente soleado, con alta humedad y vientos suaves del este.

12/11/2026 | 00:11Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 12 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario se presenta con un clear sky, lo que permite disfrutar de un día soleado. La temperatura actual es de 20°, con una sensación térmica de 21°. La humedad es alta, alcanzando el 97%, lo que puede generar una sensación de bochorno. La visibilidad es óptima, con 10000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el este.

El clima hoy jueves 12 de noviembre

Para hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 20° y la máxima alcance los 34°. A lo largo del día, el viento se mantendrá suave, contribuyendo a un ambiente cálido. La alta humedad podría hacer que la sensación térmica se sienta un poco más elevada, especialmente durante las horas pico de calor. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Rosario mostrará variaciones. Para el viernes 13 de noviembre, se prevé una mínima de 23° y una máxima de 35°, con lluvias moderadas. El sábado 14, la mínima será de 21° y la máxima de 31°, con lluvias ligeras. El domingo 15, se espera una mínima de 19° y una máxima de 34°, con cielo parcialmente nublado. Para el lunes 16, la mínima será de 20° y la máxima de 24°, con lluvias moderadas. Finalmente, el martes 17, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 30°, con lluvias ligeras.

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