Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este jueves 22 de octubre

El clima en Córdoba para este jueves 22 de octubre se caracteriza por la presencia de lluvias moderadas, que han comenzado a afectar la región. La temperatura actual es de 21°, con una sensación térmica de 22°. La humedad se encuentra en un 73%, lo que genera un ambiente algo pesado para los cordobeses.

En cuanto a las condiciones actuales, el cielo está cubierto y la visibilidad es de 8000 metros. El viento sopla a una velocidad de 2.57 m/s desde el norte, lo que contribuye a la sensación de frescura en el ambiente. La presión atmosférica se sitúa en 1010 hPa, lo que indica un sistema de baja presión en la zona.

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima que alcanzará los 25°. Las lluvias continuarán durante la tarde, lo que podría generar acumulaciones de agua en algunas áreas. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones al salir y estén atentos a las condiciones del tiempo.

En el pronóstico extendido, para mañana viernes 23 de octubre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 23°, con cielos mayormente nublados. El sábado 24, las temperaturas descenderán a un rango de 14° a 19°, con posibilidad de lluvias ligeras. Para el domingo 25, se espera un cielo despejado, con temperaturas que oscilarán entre 11° y 21°. Finalmente, el lunes 26, las temperaturas volverán a subir, alcanzando una mínima de 11° y una máxima de 22° con cielos nublados.