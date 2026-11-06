El telescopio Swift de la NASA regresa a la Tierra tras casi 22 años en el espacio

NASA anunció que su telescopio Neil Gehrels Swift Observatory reingresó a la atmósfera terrestre el 6 de noviembre de 2026, tras casi 22 años de operación. Este evento marcó el fin de una misión que originalmente estaba prevista para durar solo dos años, pero que se extendió significativamente gracias a su innovador diseño y capacidades científicas.

El telescopio, lanzado en 2004, se dedicó a estudiar fenómenos cósmicos de gran energía, incluyendo explosiones de rayos gamma, que son algunas de las manifestaciones más intensas del universo. La U.S. Space Force confirmó que Swift ingresó a la atmósfera a las 7:39 a.m. EST, sobre la región de North Sumatra, Indonesia, en coordenadas 3.4 grados de latitud norte y 98.6 grados de longitud este.

Durante su reingreso, se esperaba que la mayoría del satélite se desintegrara debido al intenso calor, aunque se reconoció la posibilidad de que algunos componentes sobrevivieran a la caída. La misión de Swift fue pionera en su enfoque, permitiendo a los científicos observar eventos astronómicos en múltiples longitudes de onda, lo que proporcionó una comprensión más profunda de los procesos cósmicos.

Inicialmente diseñado para investigar los brotes de rayos gamma, Swift demostró ser un instrumento valioso en el estudio de agujeros negros supermasivos y supernovas, además de observar cometas y asteroides dentro de nuestro sistema solar. Su capacidad de respuesta rápida a eventos cósmicos permitió a los astrónomos coordinar observaciones y estudiar fenómenos fugaces antes de que desaparecieran.

El legado de Swift se extiende más allá de su misión original. Contribuyó a desentrañar los secretos del universo, transformando nuestra comprensión de algunos de los fenómenos más energéticos y misteriosos que existen. Su reingreso a la atmósfera no solo marca el final de una era, sino que también resalta el impacto duradero que tuvo en la astronomía moderna.