Máximo Kirchner le pidió a Cristina sumarse a la campaña: "Que nos dé una mano"

El presidente del Partido Justicialista Bonaerense y precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, pidió este sábado que la vicepresidente Cristina Kirchner les "dé una mano" en la campaña de Unión por la Patria.

"Les traigo el saludo de la compañera Cristina, hablé con ellas antes de venir por acá. La quise convencer pero no pude. Yo les quiero preguntar: ¿Ustedes tienen ganas de que se meta en la campaña Cristina?", enfatizó Máximo Kirchner frente a la militancia durante un acto en el partido bonaerense de Hurlingham.

En ese marco, el referente de La Cámpora le realizó un pedido público a la titular del Senado: "Que recorra los lugares y nos dé una mano la compañera que la necesitamos, la necesitamos".

"Ese amor y fuerza que le demuestran a ella es por la misma razón que ese Partido Judicial nos prohibió poder votarla en esta elección. Vamos a militar a conciencia para que el peronismo realmente pueda ofrecer la mejor de sus versiones al conjunto de la sociedad", subrayó el diputado nacional.

Durante una actividad junto al ministro del Interior y precandidato a senador nacional, Eduardo "Wado" de Pedro, apuntó contra el presidente Alberto Fernández: "Si estamos acá es porque realmente siempre hemos dado la cara y cumplido todo lo que dijimos que íbamos a hacer. No como alguno que hace cuatro años decía que jamás se iba a volver a pelear con Cristina y lo primero que hizo fue ir a pelearse con Cristina".

"Esto también fueron problemas que nos pasaron. Tenemos un gran desafío por delante. No hace falta ser el más lúcido para darnos cuenta que todo no ha salido como queríamos y como le propusimos al pueblo en 2019", reconoció el dirigente camporista.

En esa línea, Máximo Kirchner sostuvo: "Hubo factores externos, como la pandemia, pero eso no puede explicar todo aquello que nos faltó hacer. Sería buscar justificaciones y no soluciones. Pero ahora podemos demostrar que vamos a asumir y unir fuerzas".

"Si están enojados o desilusionados, hay dos caminos: encerrarse en la casa o insistir y seguir deseando y salir a dar las peleas que haya que dar y juntos poder darnos la oportunidad de tener una Argentina diferente", agregó.

En otro tramo de su discurso, el presidente del PJ Bonaerense criticó el acuerdo que realizó el ex presidente Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional: "Si el Fondo tiene capacidad de extorsión a las familias argentinas es porque hubo un Presidente al que poco le importó su pueblo, que lo trajo de vuelta y se resbaló la plata del Fondo".

También se refirió a la situación económica y a los condicionamientos del acuerdo con el organismo de crédito internacional: "Lo que vemos hoy es al candidato a presidente Sergio Massa teniendo que administrar las consecuencias económicas de los que fue un mal acuerdo con el FMI".

"La inflación previa a ese acuerdo promediada obviamente, puede estar en el orden de los 3, 3.2% Luego de ese acuerdo prácticamente la inflación promediada ha duplicado su número. Esto quiere decir que no hay que resolver las cosas a las apuradas, o porque el otro tiene una gran capacidad de daño y extorsión sobre la gente y sobre nuestra Argentina", resaltó.

Y concluyó: "Esto no es pobre el dirigente que tiene que pelear con el FMI , ¡pobre la gente si el dirigente no se planta a defenderla con el FMI! Y creo y estoy profundamente convencido que así sean tan poderosos y tengan esa capacidad de daño no podemos dejar de levantar la voz".

Previamente, De Pedro pidió "tomar cada una de las decisiones pensando que primero está la gente" y ponderó la fórmula presidencial a la que arribó el oficialismo: "Esta lista representa la unidad. Ese sueño de los argentinos que lo vamos a poder ver y vivir completamente con el compañero Sergio Massa y Agustín Rossi encabezando la boleta nacional".

"Nosotros, los vecinos y vecinas, los argentinos y argentinas, somos el objetivo principal de cualquier gobierno. Tenemos que vivir mejor, tenemos que tener políticas a favor de la gente", puntualizó el funcionario en el acto realizado en el club La Catedral Sport.

La actividad quedó enmarcada dentro de la feroz interna del oficialismo en el distrito bonaerense de Hurlingham, donde el intendente actual, Juan Zabaleta, deberá competir en las PASO contra el precandidato de La Cámpora Damián Selci.