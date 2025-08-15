Bullrich confirmó que será candidata a senadora en ciudad de Buenos Aires

Patricia Bullrich anunció este viernes su candidatura a senadora por la ciudad de Buenos Aires. En un mensaje publicado en sus redes sociales, donde expresó: “Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro”.

La confirmación de Bullrich se produjo en un contexto de especulaciones sobre su futuro político. En su declaración, la ministra destacó su compromiso con la seguridad de los argentinos y su intención de liderar cambios necesarios en el Senado.

/Inicio Código Embebido/

Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo.

Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir.

Donde se construye futuro.



Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la… pic.twitter.com/yCPQrSTWmQ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 15, 2025

/Fin Código Embebido/

“Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado”, afirmó. Asimismo, subrayó que su objetivo es proteger la libertad y consolidar los logros alcanzados hasta el momento.

“Ese esfuerzo que hace cada uno, con valentía y esperanza, nos mantiene firmes para superar esta etapa y dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza”, agregó Bullrich, reforzando su mensaje de lucha y compromiso.

En la misma jornada, el presidente Javier Milei se reunió con su Gabinete en la Casa Rosada, donde criticó a la oposición. “Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho”, dijo Milei, quien también celebró la postulación de Bullrich con un entusiasta mensaje en Twitter: “VAAAAAAAAMOOOOOO...!!! Grande, Patricia Bullrich dando la lucha en CABA para que avancemos en la pelea por terminar con los kukas...”.

Patricia Bullrich respondió al apoyo de Milei, indicando a través de la misma red social: “Vamos por las reformas que faltan y blindar lo que ya tenemos. VLLC, Presidente!”.

El anuncio de Bullrich se dio en un momento clave, ya que se acercaba el cierre de listas para las elecciones nacionales. Días antes, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había anticipado su candidatura, señalando que Bullrich había ganado prestigio como ministra de Seguridad y que su elección podría posicionarla para futuras contiendas, incluso una posible fórmula presidencial junto a Milei.

El 13 de julio, Javier Milei había compartido una imagen de Bullrich en redes sociales, lo que generó rumores sobre su candidatura. En la publicación, Milei comentó sobre su reunión con Bullrich, donde discutieron los objetivos para las elecciones y la defensa de los logros alcanzados.

Aunque Bullrich se postula al Senado, dejó claro que no tiene intención de asumir un cargo en el Congreso y regresar al Ministerio de Seguridad en caso de ser electa. “No puede pasar que uno se vaya de un cargo, vaya a la elección y después vuelva al cargo. Irse de un ministerio o una intendencia para volver es un fraude electoral”, enfatizó en una reciente declaración.

Diez días antes de su anuncio oficial, Bullrich había insinuado su intención de postularse. Durante una entrevista, mencionó que, aunque su trabajo en seguridad era importante, estaba dispuesta a asumir el reto si se la necesitaba. “Cuando uno juega en equipo y te dicen ‘che, te necesitamos acá’, vas. No es por ambición o deseo”, concluyó.