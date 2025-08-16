En vivo

La Previa

Raúl Monti

Argentina

En vivo

Estadio 3

Rosario Ctral. vs. Riestra

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

San Telmo vs. Colón

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Gsia. y Esgrima vs. Alte. Brown

Mendoza

En vivo

Los 40 de la Heat

Mauri Palacios

En vivo

Fiesta Popular

Ulises Llanos

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Una mañana para todos Notas

La pizza de cabrito de Quilino: una delicia cordobesa que conquista paladares

César Bustamante crea una innovadora pizza de cabrito que combina tradición y sabores locales. La receta destaca en la Exposición Rural de Palermo, reafirmando la identidad culinaria de Quilino.

16/08/2025 | 13:10Redacción Cadena 3

FOTO: Pizza de cabrito

En el norte de Córdoba, el ingenio culinario dio vida a una receta que sorprende a propios y extraños: la pizza de cabrito, una creación que mezcla tradición, innovación y el aprovechamiento integral de los productos regionales.

La idea nació de César Bustamante, emprendedor de Quilino, quien decidió transformar el cabrito —emblema gastronómico de la zona— en protagonista de un plato tan popular como la pizza. La receta combina harina de trigo o de almendras, una base de paté elaborado con hígado de cabrito, limón, sal, pimienta y mayonesa, cubierta con queso de cabra o quesillo, cabrito desmenuzado, aceitunas negras y, en algunas versiones, un toque de albahaca fresca.

Esta propuesta se presentó con gran éxito en la última edición de la Exposición Rural de Palermo, en el stand de Córdoba, donde se convirtió en una de las estrellas de la gastronomía provincial. 

Con esta receta, Quilino suma un nuevo atractivo a su reconocida tradición culinaria y reafirma la identidad del norte cordobés como tierra de sabores únicos.

Informe de Ruly Juárez

Lectura rápida

¿Qué receta se destaca en el norte de Córdoba? La pizza de cabrito es la receta que sorprende por su mezcla de tradición e innovación.

¿Quién es el creador de la pizza de cabrito? La idea nació de César Bustamante, un emprendedor de Quilino.

¿Dónde se presentó la pizza de cabrito? Se presentó en la última edición de la Exposición Rural de Palermo.

¿Cómo está elaborada la pizza de cabrito? Combina harina, paté de hígado de cabrito, queso, aceitunas y albahaca fresca.

¿Por qué es significativa esta receta para Quilino? Reafirma la identidad del norte cordobés como tierra de sabores únicos.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho