La pizza de cabrito de Quilino: una delicia cordobesa que conquista paladares

En el norte de Córdoba, el ingenio culinario dio vida a una receta que sorprende a propios y extraños: la pizza de cabrito, una creación que mezcla tradición, innovación y el aprovechamiento integral de los productos regionales.

La idea nació de César Bustamante, emprendedor de Quilino, quien decidió transformar el cabrito —emblema gastronómico de la zona— en protagonista de un plato tan popular como la pizza. La receta combina harina de trigo o de almendras, una base de paté elaborado con hígado de cabrito, limón, sal, pimienta y mayonesa, cubierta con queso de cabra o quesillo, cabrito desmenuzado, aceitunas negras y, en algunas versiones, un toque de albahaca fresca.

Esta propuesta se presentó con gran éxito en la última edición de la Exposición Rural de Palermo, en el stand de Córdoba, donde se convirtió en una de las estrellas de la gastronomía provincial.

Con esta receta, Quilino suma un nuevo atractivo a su reconocida tradición culinaria y reafirma la identidad del norte cordobés como tierra de sabores únicos.

Informe de Ruly Juárez