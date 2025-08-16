Condena unánime de 31 países árabes e islámicos a Netanyahu por el "Gran Israel"

Treinta y un países árabes e islámicos, junto con la Liga Árabe, la Organización de Cooperación Islámica y el Consejo de Cooperación del Golfo, condenaron enérgicamente las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acerca de la materialización del llamado “Gran Israel”, de acuerdo con una declaración conjunta.

El documento, emitido el viernes por la noche, calificó las declaraciones de Netanyahu como “una flagrante violación” del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU, y reafirmó la invalidez de cualquier medida o decisión encaminada a legitimar la ocupación, incluidas las actividades de asentamiento en el territorio palestino ya tomado.

Los países firmantes incluyen Argelia, Bahréin, Bangladesh, Chad, Comoras, Yibuti, Egipto, Gambia, Indonesia, Irak, Jordania, Kuwait, el Líbano, Libia, Maldivas, Mauritania, Marruecos, Nigeria, Omán, Pakistán, Palestina, Qatar, Arabia Saudí, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Siria, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

La declaración conjunta calificó los comentarios israelíes como una amenaza directa a la seguridad nacional de los países árabes, la soberanía de los Estados y la paz y la seguridad regional e internacional.

También condenó enérgicamente la aprobación por parte del ministro israelí de extrema derecha Bezalel Smotrich del plan de asentamientos en la zona E1, así como sus declaraciones radicales en contra de la creación de un Estado de Palestina, subrayando que Israel no tiene soberanía sobre el territorio palestino ocupado.

La declaración advirtió de los graves peligros de las intenciones y políticas israelíes encaminadas a anexar territorio palestino, y reafirmó la necesidad de un alto el fuego en la Franja de Gaza, además de garantizar el acceso humanitario incondicional.

Asimismo, reiteró el rechazo al desplazamiento del pueblo palestino bajo cualquier forma o pretexto, indica un informe de la agencia de noticias Xinhua.

A principios de esta semana, Netanyahu dijo al canal i24 News que siente que se encuentra en una “misión histórica y espiritual” y está “muy” vinculada a la visión de la “Tierra Prometida y el Gran Israel”.

El miércoles, Smotrich anunció que había aprobado la construcción de 3.401 viviendas para colonos en una zona particularmente controvertida de la Cisjordania ocupada.