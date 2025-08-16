FOTO: El vínculo que ya no se hace esperar: Wanda Nara, María Becerra y ¿unos mates de por medio?

Entre separaciones y escándalos de la farándula, Wanda Nara volvió a sorprender, pero no por sus conflictos judiciales con Mauro Icardi, sino por una incipiente amistad con la reconocida cantante María Becerra y no ocultó sus planes a futuro.

La “Bad Bitch” y la “Nena de Argentina” comenzaron a cruzar palabras en redes sociales, en 2022, cuando Eugenia “La China” Suárez tuvo un romance con el trapero Rusherking, en medio de sus idas y venidas con Mauro Icardi, ésto las unió como si tuvieran un enlace en común.

Es que Becerra venía de estar en un vínculo con el trapero, mientras que Nara hacía lo dicho con el futbolista. En aquel entonces, la mediática subió una foto acorde a sus “fueguitos” habituales, con la canción “Marte” de Sofía Reyes y Becerra.

Éste gesto hizo que la intérprete le repostera la historia junto a un halago, “¿Qué?”, y un corazón en llamas, mientras que la presentadora le comentó: “Nenita de Argentina, dilo María”, junto a varios emoticones. Sin embargo, tres años atrás, ambas vivían a cientos de kilómetros de distancia.

Sin embargo, en la actualidad, el panorama terminó de unirlas. Según informó el panelista de LAM, Fefe, la mediática le compartió información sobre un intercambio de mensajes con la artista: “Me escribió hace un rato, vamos a juntarnos a tomar mate porque somos vecinas”, informó Nara sobre Becerra.

Asimismo, las famosas compartieron un evento en marzo de 2024, cuando Wanda publicó una foto junto a María y le agradeció: “Soy fan de esas mujeres que apoyan, respetan y no compiten. Gracias por invitarme. Te merecés el éxito que tenés, María”.