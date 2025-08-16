En vivo

Raúl Monti

Argentina

Estadio 3

Rosario Ctral. vs. Riestra

Rosario

La Central Deportiva

San Telmo vs. Colón

Santa Fe

Platea Numerada

Gsia. y Esgrima vs. Alte. Brown

Mendoza

Los 40 de la Heat

Mauri Palacios

Fiesta Popular

Ulises Llanos

Bonus track

Una mañana para todos Notas

Juanchi Gregoret, el agricultor que ganó el Quini: “Esta plata viene bien”

Un vecino de un pueblo de Santa Fe se llevó el pozo del Quini tras jugar con una boleta fija durante años. Emocionado, contó a Cadena 3 cómo descubrió su suerte al ir a saldar una deuda en la agencia y sus planes para el dinero.  

16/08/2025 | 13:21

FOTO: Un agricultor sorprendido por un premio inesperado

  1.

    Audio. Juanchi Gregoret, el agricultor que ganó el Quini: "Esta plata viene bien "

    Una mañana para todos

    Episodios

Juan “Juanchi” Gregoret, un agricultor y ganadero de 60 años de Tartagal, un pequeño pueblo al norte de Santa Fe, aún no sale de su asombro tras ganar 209 millones de pesos en el Quini 6.

La noticia le llegó de manera inesperada cuando visitó la agencia de lotería local para pagar una deuda de quince días por sus jugadas habituales. “Vine a pagar y a repetir la boleta para el domingo. Cuando el agenciero la pasó, saltó que estaba el premio. Una alegría enorme”, relató Juanchi a Cadena 3.

El ganador, quien vive a 15 kilómetros de la agencia en este tranquilo rincón al norte de Reconquista, explicó que la boleta premiada era una de las tantas que jugaba desde hace años.

“Son tarjetas fijas, las venía jugando hace tiempo. Me enteré tipo ocho o nueve de la noche, porque con el trabajo no había tenido tiempo de pasar antes”, comentó.

Juanchi, soltero y con una hija y una nieta, no solo celebró el premio, sino también la recuperación de su madre, quien recientemente comenzó a caminar sin dolores tras una operación de cadera.

“Tuve dos noticias lindas: lo de mi mamá y este premio. Soy agricultor y ganadero, trabajamos en sociedad con mis tres hermanos entre Santa Fe y Santiago del Estero. Últimamente las cosechas no fueron buenas, así que esta plata va a venir bien para afrontar la campaña”, señaló.

A pesar de la magnitud del premio, Juanchi mantiene los pies en la tierra. “Para los montos que se manejan en el campo, no es tanto, pero siempre ayuda. No creo que sea para viajes o disfrutar mucho ahora. Cuando mejoren las cosechas, ahí veremos”, dijo con humildad.

También destacó la alegría de las cinco personas que trabajan con ellos, quienes, según él, “estaban más contentas que yo”.

Soltero y con un toque de humor, Juanchi bromeó sobre su vida personal: “Papá no me deja buscar novia todavía porque dice que no arruine mi juventud, y eso que tengo 60 años recién.”

Informe de Elisa Zamora

Lectura rápida

¿Quién ganó el premio del Quini 6?
Juan “Juanchi” Gregoret, un agricultor y ganadero de 60 años.

¿Cuánto ganó?
Ganó 209 millones de pesos en el Quini 6.

¿Dónde vive?
Vive en Tartagal, al norte de Santa Fe.

¿Qué celebró además del premio?
Celebró la recuperación de su madre tras una operación de cadera.

¿Cómo planea usar el dinero?
Planea usarlo para afrontar la campaña agrícola, ya que las cosechas recientes no fueron buenas.

