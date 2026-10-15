Histórico: Belgrano debuta este jueves en la Copa Libertadores femenina

Belgrano inicia este jueves un capítulo histórico para su fútbol femenino: debuta en la Copa Libertadores ante Independiente del Valle, el equipo anfitrión, por la primera fecha del Grupo B.

El encuentro se disputa desde las 17 en Quito, con transmisión de TyC Sports Play y Pluto TV.

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"Las Piratas" son las únicas representantes de Argentina en el torneo continental, un desafío que el plantel afronta con la ilusión de dejar su marca en la competencia.

En la previa del estreno, el club de barrio Alberdi difundió un video en el que las futbolistas y el cuerpo técnico encabezado por “La Pomu” Sánchez palpitaron el acontecimiento. En las imágenes, las jugadoras se tapan un ojo y lanzan un grito que resume la expectativa del equipo: “¡Llegaron las Piratas!”.

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Con esa ilusión, Belgrano se prepara para su estreno internacional, en una participación que ya representa un hito para la historia de su fútbol femenino.