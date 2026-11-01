La previa del Boca-River, a pleno: el color y la pasión de los hinchas en las concentraciones

FOTO: Las concentraciones del "Xeneize" y "El Millo" en la previa del clásico.

La cuenta regresiva para una nueva edición del superclásico se vive con intensidad en Buenos Aires. Los hinchas de Boca y River comenzaron a palpitar el partido con concentraciones y muestras de apoyo a sus equipos antes del esperado enfrentamiento.

En el hotel donde se hospeda el plantel "xeneize", los simpatizantes se acercaron para alentar a los jugadores y transmitirles su entusiasmo de cara al clásico.

Del otro lado, los hinchas "millonarios" también se reunieron en masa en las inmediaciones del estadio Monumental para acompañar al equipo en la previa.

Cánticos, banderas y mucho color marcaron una jornada en la que la pasión de las dos hinchadas volvió a ser protagonista antes de que la pelota comenzara a rodar.

Informe de Ariel Rodríguez y Mauricio Conti