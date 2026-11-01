La previa del Boca-River, a pleno: el color y la pasión de los hinchas en las concentraciones
En el hotel del "Xeneize" y en el Monumental, los hinchas se reunieron para alentar a los jugadores antes del duelo mayor del fútbol argentino.
01/11/2026 | 11:45Redacción Cadena 3
FOTO: Las concentraciones del "Xeneize" y "El Millo" en la previa del clásico.
La cuenta regresiva para una nueva edición del superclásico se vive con intensidad en Buenos Aires. Los hinchas de Boca y River comenzaron a palpitar el partido con concentraciones y muestras de apoyo a sus equipos antes del esperado enfrentamiento.
En el hotel donde se hospeda el plantel "xeneize", los simpatizantes se acercaron para alentar a los jugadores y transmitirles su entusiasmo de cara al clásico.
Del otro lado, los hinchas "millonarios" también se reunieron en masa en las inmediaciones del estadio Monumental para acompañar al equipo en la previa.
Cánticos, banderas y mucho color marcaron una jornada en la que la pasión de las dos hinchadas volvió a ser protagonista antes de que la pelota comenzara a rodar.
Informe de Ariel Rodríguez y Mauricio Conti
Lectura rápida
¿Qué se está viviendo en Buenos Aires? La cuenta regresiva para una nueva edición del superclásico.
¿Quiénes son los hinchas que se concentran? Los hinchas de Boca y River.
¿Dónde se reúnen los hinchas de Boca? En el hotel donde se hospeda el plantel xeneize.
¿Qué hacen los hinchas de River? Se reúnen en las inmediaciones del estadio Monumental.
¿Qué caracteriza la jornada previa al partido? Cánticos, banderas y mucha pasión de las hinchadas.