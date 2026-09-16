Video: Violenta pelea entre dos conductores frente a Plaza San Martín
El episodio ocurrió este martes cerca de las 19 en Santa Fe y Moreno. Los ocupantes de ambos vehículos discutieron y terminaron enfrentándose físicamente en plena calle.
16/09/2026 | 07:38Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Captura de video: el momento de la pelea entre los dos conductores.
Una mala maniobra de tránsito terminó este martes por la tarde en una pelea entre dos familias que circulaban en sus vehículos por la zona de Santa Fe y Moreno, en Rosario.
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?? MALA MANIOBRA TERMINÓ EN UNA PELEA ENTRE DOS FAMILIAS EN SANTA FE Y MORENO— Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 16, 2026
Una mala maniobra de tránsito terminó este martes por la tarde en un violento altercado entre dos familias que circulaban en sus vehículos por la zona de Santa Fe y Moreno, en Rosario.
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El episodio ocurrió alrededor de las 19, cuando, luego de la maniobra, los ocupantes de ambos autos comenzaron una discusión que rápidamente escaló hasta un enfrentamiento físico.
Las dos familias se enfrentaron durante varios minutos en plena calle, ante la sorpresa de las personas que transitaban por el lugar.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Rosario? Una pelea entre dos familias tras una mala maniobra de tránsito.
¿Quiénes estuvieron involucrados? Dos familias que circulaban en vehículos.
¿Cuándo sucedió? El episodio ocurrió el martes por la tarde, alrededor de las 19.
¿Dónde tuvo lugar? En la zona de Santa Fe y Moreno, en Rosario.
¿Cómo se desarrolló el incidente? La discusión escaló rápidamente a un enfrentamiento físico en plena calle.