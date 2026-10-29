Un taxista dio 1,80 de alcoholemia y ofreció dinero a policías para evitar un control

Un hombre de 57 años fue aprehendido este miércoles por la noche en la zona de pasaje Blanque y Presidente Roca, en Rosario, luego de que, según el parte policial, intentara ofrecer dinero a los agentes para evitar ser identificado. El procedimiento se inició a las 22, tras la activación de un botón de pánico.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron un Chevrolet Corsa detenido sobre la ochava noreste, con el conductor en su interior y en aparente estado de ebriedad. El hombre se negó a exhibir la documentación requerida y ofreció dinero en efectivo al personal policial para que cesara el procedimiento.

Ante la situación, se convocó a personal de Tránsito municipal, que realizó un test de alcoholemia al conductor. El resultado fue de 1,80 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que se dispuso la remisión del vehículo.

El hombre, identificado en el parte como Gustavo José Antonio L., quedó aprehendido y fue trasladado a la Comisaría 15ª, donde se realizaron las actuaciones correspondientes por el presunto delito de cohecho. Además, se secuestraron 23.220 pesos en efectivo.