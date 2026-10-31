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Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy sábado 31 de octubre.

El sorteo número 5508 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el sábado 31 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 8096, que se interpreta como "A primera (Marido)".

31/10/2026 | 12:10Redacción Cadena 3

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El sorteo número 5508 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el sábado 31 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 8096, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Marido).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8096
2° 9875
3° 0132
4° 9310
5° 6580
6° 9012
7° 6735
8° 4289
9° 9393
10° 0516
11° 0161
12° 5514
13° 0675
14° 1147
15° 5572
16° 3688
17° 0792
18° 3305
19° 2617
20° 5271

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5508 de la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 31 de octubre a las 12:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 8096.

¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta como "A primera (Marido)".

¿Cuáles son los otros números?
Los números del 2° al 20° son 9875, 0132, 9310, 6580, 9012, 6735, 4289, 9393, 0516, 0161, 5514, 0675, 1147, 5572, 3688, 0792, 3305, 2617 y 5271.

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