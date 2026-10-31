Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy sábado 31 de octubre.

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El sorteo número 5508 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el sábado 31 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 8096, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Marido).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 8096

2° 9875

3° 0132

4° 9310

5° 6580

6° 9012

7° 6735

8° 4289

9° 9393

10° 0516

11° 0161

12° 5514

13° 0675

14° 1147

15° 5572

16° 3688

17° 0792

18° 3305

19° 2617

20° 5271