En vivo

Radioinforme 3

Miguel Clariá

Argentina

En vivo

Radioinforme 3

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Vamos viendo

Fernando Genesir

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

PAMI Rosario suspendió el paro previsto para este jueves tras una convocatoria a reunión

La medida de fuerza prevista entre las 8 y las 20 quedó sin efecto tras una convocatoria de las autoridades nacionales del INSSJP a representantes gremiales para este jueves en Buenos Aires.

29/10/2026 | 06:57Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Paro en PAMI.

FOTO: Paro en PAMI.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La Intersindical de PAMI Rosario suspendió el paro con asistencia a los puestos de trabajo que estaba previsto para este jueves 29 de octubre, entre las 8 y las 20, en los policlínicos PAMI I y PAMI II. La decisión se tomó luego de que las autoridades nacionales del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) convocaran a los representantes gremiales a una reunión.

El encuentro fue programado para este jueves a las 13 en el edificio de la calle Corrientes, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La convocatoria fue comunicada a los trabajadores a través de un comunicado de la Intersindical PAMI Rosario, que informó la suspensión de la medida de acción directa prevista para la jornada.

El conflicto se inscribe en una serie de protestas que los trabajadores vienen realizando durante octubre por la falta de personal, los salarios y la escasez de insumos. En una movilización realizada el 22 de octubre frente al PAMI I, los gremios también reclamaron la equiparación salarial, la incorporación de enfermeros y la reapertura de camas que permanecen fuera de servicio.

Lectura rápida

¿Qué medida se suspendió? Se suspendió el paro con asistencia a los puestos de trabajo en los policlínicos PAMI I y PAMI II.

¿Quién tomó la decisión de suspender el paro? La Intersindical de PAMI Rosario tomó la decisión tras la convocatoria del INSSJP.

¿Cuándo se llevará a cabo la reunión? La reunión está programada para este jueves a las 13.

¿Dónde se realizará la reunión? La reunión se llevará a cabo en el edificio de la calle Corrientes, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Por qué se estaban realizando protestas? Las protestas se debían a la falta de personal, salarios y escasez de insumos.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf