PAMI Rosario suspendió el paro previsto para este jueves tras una convocatoria a reunión

La Intersindical de PAMI Rosario suspendió el paro con asistencia a los puestos de trabajo que estaba previsto para este jueves 29 de octubre, entre las 8 y las 20, en los policlínicos PAMI I y PAMI II. La decisión se tomó luego de que las autoridades nacionales del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) convocaran a los representantes gremiales a una reunión.

El encuentro fue programado para este jueves a las 13 en el edificio de la calle Corrientes, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La convocatoria fue comunicada a los trabajadores a través de un comunicado de la Intersindical PAMI Rosario, que informó la suspensión de la medida de acción directa prevista para la jornada.

El conflicto se inscribe en una serie de protestas que los trabajadores vienen realizando durante octubre por la falta de personal, los salarios y la escasez de insumos. En una movilización realizada el 22 de octubre frente al PAMI I, los gremios también reclamaron la equiparación salarial, la incorporación de enfermeros y la reapertura de camas que permanecen fuera de servicio.