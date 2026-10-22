Incidentes en comisaría del microcentro porteño generan preocupación entre vecinos

Buenos Aires, 22 de octubre (NA) – Un grupo de presos generó incidentes en una comisaría situada en el microcentro porteño, específicamente en Lavalle al 453. Este hecho ha despertado inquietud entre los vecinos de la zona debido a la naturaleza de los disturbios y su impacto en la seguridad local.

Las autoridades informaron que el incidente se produjo en horas de la tarde, aunque los detalles sobre las causas y la magnitud de los disturbios aún se están recopilando. La situación se encuentra bajo control, pero la noticia ha sido objeto de atención mediática y de preocupación por parte de la comunidad.

Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre lo ocurrido, así como la respuesta de las fuerzas de seguridad ante este tipo de situaciones que afectan el orden público. Las circunstancias del incidente están siendo investigadas para determinar las causas que llevaron a los internos a llevar a cabo estos actos de desorden.