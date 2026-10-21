AySA finaliza renovación de válvulas centenarias en Villa Urquiza, mejorando el servicio de agua

Buenos Aires, 21 de octubre (NA) – La empresa AySA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.) ha completado la renovación de válvulas con más de un siglo de antigüedad en Villa Urquiza. Según informaron las autoridades, tras la finalización de las tareas, el servicio se irá restableciendo de manera progresiva durante la jornada para los vecinos de 15 barrios porteños.

Los trabajos comenzaron el martes por la noche y consistieron en el reemplazo de dos válvulas esclusas por válvulas mariposa. Como resultado de estas actividades, se realizó un corte total de tránsito sobre la avenida de los Constituyentes, a la altura de la calle La Pampa, que permanecerá reducida a un carril por mano hasta su repavimentación.

Según un parte oficial de la agencia Noticias Argentinas, las válvulas originales, instaladas en 1917, tenían más de 100 años de antigüedad, lo que hacía necesario su reemplazo.

Las tareas incluyeron la instalación de dos nuevas válvulas mariposa sobre las Líneas 9 y 10, que son cañerías maestras de 1.100 mm de diámetro que transportan agua potabilizada desde la Planta San Martín hasta la Estación Elevadora Devoto.

El comunicado destaca que "esta renovación permitirá mejorar la capacidad operativa de estas instalaciones estratégicas y agilizar las maniobras necesarias para realizar tareas de mantenimiento o responder ante emergencias. A diferencia de las antiguas válvulas esclusas, que requieren entre 400 y 500 vueltas para completar su cierre, las nuevas mariposas necesitan entre 60 y 80 vueltas y demandan un menor esfuerzo".

La mayor parte de los trabajos se realizó en horario nocturno para minimizar el impacto en el servicio, y, como se había anunciado, minutos después del mediodía las tareas finalizaron, permitiendo el restablecimiento gradual del servicio.

Se aconseja a los usuarios realizar un uso responsable del agua potable mientras duren los trabajos, dado que podrían registrarse cortes o problemas de presión.

Asimismo, durante el proceso de recuperación, podría presentarse turbiedad en el agua debido al arrastre de sedimentos en las cañerías. En tal caso, se recomienda dejar correr el agua unos minutos hasta que recupere su aspecto habitual.

Hasta el momento, se han removido las dos válvulas antiguas y se ha iniciado la instalación de las nuevas. Actualmente, AySA cuenta con más de 6.000 válvulas en cañerías maestras en toda el área de concesión, sin contar las instaladas en redes de menor diámetro.