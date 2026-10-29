FOTO: ACV: la clave de la prevención radica en hábitos saludables y reconocimiento de síntomas

Buenos Aires, 29 octubre (NA) -- El ataque cerebrovascular (ACV) ocurre por una alteración súbita en la circulación cerebral, ya sea por obstrucción de una arteria (ACV isquémico) o por la ruptura de una arteria (ACV hemorrágico). Este episodio puede causar daños severos en el cerebro, por lo que su atención inmediata es crucial para mejorar las probabilidades de supervivencia, según un informe de la Agencia Noticias Argentinas en el marco del Día Mundial del ACV.

El informe destaca que, este año, nuevas recomendaciones médicas provenientes de diversos centros de los Estados Unidos han ampliado las alternativas de tratamiento disponibles.

"La prevención es fundamental para reducir la discapacidad; dejar de fumar, controlar la presión arterial, mantener una dieta equilibrada y realizar ejercicio físico regularmente son pasos esenciales para prevenir el ACV," afirmó el Dr. Javier Goland (M.N. 89.032), jefe de Sección Vascular en la División Neurocirugía del Hospital de Clínicas de la UBA.

El especialista agregó: "El tratamiento intravenoso puede administrarse hasta 9 horas después del inicio de los síntomas, en lugar de las 4 horas y media habituales. Además, se extiende a 24 horas el tiempo para realizar una trombectomía, lo que permite retirar el coágulo que bloquea una arteria."

Entre los síntomas que pueden indicar un ACV, se encuentran la dificultad repentina en el habla, pérdida de fuerza en un hemicuerpo, pérdida del equilibrio, asimetría facial y cefalea intensa acompañada de náuseas y vómitos. A veces, un dolor de cabeza brusco y anómalo puede preceder a la hemorragia por varios días, lo que requiere atención médica inmediata.

Para facilitar el reconocimiento de un ACV, en Argentina se utiliza la regla HaBraSo, que ayuda a recordar tres señales de alerta: HA (Habla): pedirle a la persona que repita una frase; BRA (Brazos): solicitar que levante ambos brazos y observar si uno cae; SO (Sonrisa): pedirle que sonría y verificar si un lado de la boca queda caído.

Ante cualquiera de estos síntomas, es crucial llamar de inmediato al servicio de emergencias y anotar la hora de inicio de los síntomas. No se debe esperar a que desaparezcan ni automedicarse, ya que incluso un ataque isquémico transitorio (AIT) requiere atención médica urgente.

Los factores de riesgo asociados a los ACV pueden ser controlados en muchos casos. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo, seguida por arritmias cardíacas, diabetes, colesterol elevado, tabaquismo, sedentarismo y obesidad. Según el Dr. Marcelo Cáncer, cardiólogo de Ospedyc, "es vital mantener hábitos saludables, realizar chequeos médicos periódicos y seguir tratamientos para enfermedades existentes."

Las recomendaciones para prevenir un ACV incluyen: una alimentación equilibrada, con al menos cinco porciones diarias de frutas y verduras y un patrón similar a la dieta mediterránea; actividad física regular, como caminatas o natación; evitar hábitos nocivos, como el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol; controles médicos periódicos y cuidado cardiovascular integral para personas con antecedentes de riesgo.

"La recuperación tras un ACV no se limita a seis meses. Un paciente puede seguir mejorando durante meses o incluso años, aunque los progresos sean más lentos," comentó Andrea Legarreta (M.N. 180.143), jefa de Rehabilitación del Centro Hirsch.

La rehabilitación comienza desde la internación, con una evaluación temprana y cuidados personalizados. Con el tiempo, se trabaja en la movilidad y las actividades cotidianas, lo que ayuda a prevenir complicaciones y favorece la recuperación. Los objetivos de rehabilitación son acordados con el paciente y adaptados a su situación.