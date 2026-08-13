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Radioinforme 3

Un video viral muestra un caso de bullying en un aula de Jesús María

El hostigamiento entre adolescentes se registró sin docentes presentes. Hasta el momento el director del establecimiento no ha realizado declaraciones.

13/08/2026 | 08:07Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Viralización de bullying en Jesús María.

FOTO: Viralización de bullying en Jesús María.

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  1.

    Audio. Un video viral muestra un caso de bullying en un aula de Jesús María

    Radioinforme 3

    Episodios

Un video que se viralizó en redes sociales muestra una situación de bullying en un aula de Jesús María, donde se evidencia el hostigamiento entre adolescentes. El caso refleja la falta de control digital y la ausencia de docentes en el aula, factores que agravan la situación.

Según se supo, el director del establecimiento educativo no pudo realizar declaraciones, ya que “no estaba autorizado por la superioridad a hablar”.

En Córdoba no existe una prohibición general sobre el ingreso y el uso de celulares en las escuelas, sino que cada institución cuenta con sus propios acuerdos de convivencia.

Informe de Eric Italia.

Lectura rápida

¿Qué muestra el video viralizado? Un caso de bullying en un aula de Jesús María.

¿Quién no pudo realizar declaraciones? El director del establecimiento educativo.

¿Qué regula el uso de celulares en las escuelas de Córdoba? Cada institución tiene sus propios acuerdos de convivencia.

¿Cuáles son los factores que agravan la situación de bullying? La falta de control digital y la ausencia de docentes.

¿Quién realizó el informe sobre el caso? El informe fue realizado por Eric Italia.

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