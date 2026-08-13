Un video viral muestra un caso de bullying en un aula de Jesús María

Un video que se viralizó en redes sociales muestra una situación de bullying en un aula de Jesús María, donde se evidencia el hostigamiento entre adolescentes. El caso refleja la falta de control digital y la ausencia de docentes en el aula, factores que agravan la situación.

Según se supo, el director del establecimiento educativo no pudo realizar declaraciones, ya que “no estaba autorizado por la superioridad a hablar”.

En Córdoba no existe una prohibición general sobre el ingreso y el uso de celulares en las escuelas, sino que cada institución cuenta con sus propios acuerdos de convivencia.

Informe de Eric Italia.