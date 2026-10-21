Quinteros: "No podemos seguir mandando policías a zonas inhabitables"

El cabo de la Policía de Córdoba Nicolás Yozía murió arrollado por un tren de carga vacío en la madrugada del turno de adicionales. El hecho, que se investiga con allanamientos y secuestro de celulares, volvió a poner en el centro del debate un problema que se arrastra desde hace décadas: los asentamientos que crecieron sobre las vías del ferrocarril y las condiciones extremadamente peligrosas en las que trabajan los efectivos policiales.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, fue claro y contundente. “Las condiciones son absolutamente inhabitables para la vida humana y por supuesto también lo hace muy peligroso para el control”, afirmó tras haber estado presente en el lugar.

Un problema de décadas que ya no se puede mirar para otro lado

Quinteros explicó que primero existieron las vías y que después, sobre terrenos fiscales, fueron creciendo las viviendas. Hoy la situación es crítica. Tanto la Municipalidad como la Provincia le están reclamando a Trenes Argentinos y a la Secretaría de Transporte de la Nación que intervengan.

“No podemos mirar para otro lado”, sostuvo el ministro. “Lo que le pasó a Nicolás Yozía claramente es un hecho desgraciado que se está investigando”. Y agregó que las familias y los compañeros del cabo tienen derecho a saber exactamente qué ocurrió.

El servicio de adicionales que presta la Policía de Córdoba a Belgrano Cargas consiste, entre otras tareas, en recorrer las vías antes del paso del tren para detectar objetos (sillones, troncos, basura) que puedan provocar un descarrilamiento o la detención del convoy, situación que suele derivar en vandalismo.

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El emplazamiento a la empresa y el límite de la fuerza

Ayer, en horario de siesta, el Ministerio envió emplazamientos a Belgrano Cargas. En 48 horas debe constituirse una mesa de trabajo para identificar las zonas críticas y definir cómo continúa el servicio.

“Nosotros no vamos a mandar gente a prestar [servicios] de esa manera”, advirtió Quinteros. “La obligación que tiene la policía de prestar la seguridad pública no exime a la empresa del mantenimiento que tiene que hacer sobre lugares que son absolutamente peligrosos para la gente que vive en el lugar, pero para el policía que tiene que ir”.

El ministro recordó también el caso del cabo Pablo Luna, quien en la zona del Nilo logró rescatar a un niño de tres años cuando el maquinista tocaba la bocina. “Si no estaríamos hablando de una doble tragedia”, dijo. Y planteó la pregunta que resume el drama: “¿Qué hacemos para que no haya otro Pablo Luna salvando a un chiquito de tres años y para que no haya un cabo que pierda la vida y que deja a una nena huérfana de ocho años?”.

Un problema urbano, federal y de ausencia del Estado

Quinteros comparó la situación con las inundaciones: se construyó sobre las vías y ahora se enfrentan las consecuencias. Señaló que en 2024 la Municipalidad de Córdoba ya había emplazado a Belgrano Cargas para que limpie miles de metros cuadrados sin control, pero los trámites burocráticos impiden avanzar. También mencionó la intervención de un juez federal sobre la feria de la Bulnes, ubicada sobre las vías.

“Acá parece que es todo espasmódico. Pasa algo, nos preocupamos durante una semana y después nos olvidamos”, criticó.

Ante la consulta sobre su eventual candidatura a la Intendencia, el ministro prefirió ceñirse a su función actual: “El día que entendamos los dirigentes políticos que tenemos que empezar en el hoy y en cumplir con la responsabilidad que tenemos hoy sin pensar en lo que vamos a hacer mañana, podremos hacer mejor las cosas”.

Y cerró con un mensaje directo a la empresa y a la Nación: “Estamos poniéndonos al lado de la fuerza pidiéndole a Belgrano Cargas y a la Secretaría de Transporte de la Nación que haga lo que tenga que hacer, porque nosotros desde la policía haremos lo que tenemos que hacer”.

Entrevista de Miguel Clariá.