Crimen de Gabriela Pérez: "Se cercenaron pruebas clave", dijo la fiscalía que prepara la casación

A más de tres años del brutal asesinato de Gabriela Pérez, la joven empleada de limpieza de 24 años asesinada de un disparo en medio de un tiroteo gremial, el caso vuelve a estar en el centro de la escena judicial.

La fiscal de cámara Laura Battistelli confirmó que el Ministerio Público Fiscal apelará la sentencia dictada por la Cámara Tercera del Crimen, la cual calificó de "totalmente contradictoria".

El fallo absolvió a Gustavo Herrera —hermano de la víctima— y condenó a Adrián Ezequiel "Petaca" Vallejos. Sin embargo, para la fiscalía, la resolución ignoró pruebas clave, dejando a oscuras el trasfondo mafioso y las responsabilidades de las cúpulas gremiales en un crimen que conmocionó a la provincia.

"Una lógica totalmente contradictoria"

En diálogo con Cadena 3, Battistelli fue tajante al explicar los motivos detrás de la apelación que encabezará junto al fiscal Sicardi: "El Ministerio Público Fiscal sí va a casar la sentencia porque considero que la lógica de la sentencia es totalmente contradictoria."

La fiscalía sostiene que el tribunal construyó una "duda insuperable" basándose en hipótesis que desecharon elementos de prueba fundamentales, como audios comprometedores, cruces de llamadas, los tiempos previos al ataque y el rol de las barras de talleres.

"Para llegar a una duda insuperable se tienen que trabajar todos los indicios, no cercenar los indicios [...] El peso de los audios no está trabajado en la sentencia", enfatizó Battistelli.

Cabos sueltos y zonas oscuras en el banquillo

Uno de los puntos más inquietantes que expuso la fiscalía recae sobre el rol de las organizaciones gremiales y los nombres pesados que habrían quedado al margen del debate judicial. Battistelli remarcó que las falencias técnicas del fallo llevaron a aislar el hecho de una problemática sindical más amplia.

"La sentencia lo que descarta es la piedra angular que molesta en el zapato: las barras bravas son fuerza de choque de los gremios al punto tal que el mismo "Ciego" Cardozo (referente de una facción de La Fiel ligado a Soelsac) se abre, ¿y sabe por qué se abre? ¡Porque el primero de la barra de Talleres, Fernando "el Paisa" Larraona, es Surrbac!", señaló.

Para la fiscal, la resolución judicial omitió conectar adecuadamente las amenazas previas, el espiral de violencia y las conexiones directas con figuras prófugas como Mendoza, dejando flotando una pregunta desgarradora: ¿Cómo se pudo limpiar de participación sindical un crimen ejecutado en medio de una feroz puja de poder gremial?





Entrevista de Radioinforme 3.