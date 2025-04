Clonaron su voz para simular un secuestro y extorsionar a una familia en Córdoba

Una familia del barrio Paso de los Andes, a pocos metros del shopping de Duarte Quirós, vivió una madrugada de terror tras recibir una llamada extorsiva que simulaba el secuestro de su hijo de 29 años.

Según relató Débora, el calvario comenzó a las 2:30 de la madrugada cuando el teléfono fijo de su casa sonó. Al atender, escuchó lo que creyó era la voz de su hijo, gritando desesperado "mamá, me entraron a robar. Me reventaron la puerta de la casa, me pusieron una bolsa en la cabeza, no sé dónde estoy. Ayúdame, por favor".

Débora, en shock, pasó el teléfono a su esposo, quien también corroboró que la voz era la de su hijo. Sin embargo, la situación escaló rápidamente cuando los extorsionadores tomaron el control de la llamada, exigiendo dinero, joyas y objetos de valor a cambio de la supuesta liberación del joven. "Me caí al piso cuando escuché todo lo que estaba ocurriendo. Ahí me di cuenta de que era un secuestro", relató la mujer a Cadena 3.

Durante una hora, los delincuentes mantuvieron a la familia bajo presión constante. Intervinieron los teléfonos móviles de Débora y su esposo, detectando incluso cuando ella intentó encender su celular para contactar a su hijo. "Me dijeron que por haber prendido el celular, le cortarían los dedos a mi hijo. Yo rogaba, tirada en el piso, no podía entender lo que estaba pasando", contó. Los gritos de su hijo, según Débora, se escuchaban de fondo, aumentando su angustia.

Siguiendo las instrucciones de los extorsionadores, Débora juntó dinero, joyas y objetos de valor, y los llevó a un punto indicado en calle Batalla de Cépeda, siempre con el celular abierto y recibiendo órdenes paso a paso.

Tras dejar los objetos, regresó a su casa, pero las demandas continuaron. "Querían más dinero, ofrecimos el auto, electrodomésticos, pero no lo tenemos, lo que había estaba en esa bolsa", explicó.

El desenlace llegó a las 3:30 de la madrugada, cuando el extorsionador que hablaba con el esposo de Débora reveló la verdad. "Mira, yo soy un profesional en esto, soy un retirado de la Policía y nunca estuvimos con tu hijo".

El joven, de 29 años, estaba durmiendo en su casa y no fue víctima de ningún ataque. Sin embargo, la familia sigue convencida de que escuchó la voz de su hijo al inicio de la llamada, lo que plantea interrogantes sobre la sofisticación del engaño.

La familia presentó una denuncia en una comisaría del sector y planea reunirse con las empresas de telefonía para investigar cómo los delincuentes intervinieron sus líneas. Los extorsionadores no solo conocían el número fijo de la casa, sino también los dos números de celular del hijo, quien vive solo, y detectaron los intentos de Débora de contactarlo.

La Policía investiga si la voz del hijo fue clonada o si los delincuentes utilizaron a alguien con un timbre similar, dado el nivel de inteligencia detrás de la operación.

"Es una pesadilla que no deseo a nadie. Escuchar a tu hijo gritando y pensar que está en peligro es insoportable", concluyó Débora, aún conmocionada. Las autoridades alertan sobre el aumento de este tipo de estafas telefónicas e instaron a no brindar información personal ni atender llamadas sospechosas.

Informe de Lucía González.