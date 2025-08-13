El botín que encontraron en la casa del estafador de la tarjeta de crédito: tenía 13 DNI y 6 posnets
Un hombre denunció que le robaron la tarjeta de crédito y gastaron $1.5 millones. La policía allanó al sospechoso y encontró 13 DNI y 18 tarjetas ajenas.
13/08/2025 | 16:28Redacción Cadena 3
FOTO: El botín que encontraron en la casa del estafador de la tarjeta de crédito: tenía 13 DNI y 6 posnets
Un hombre denunció el extravío de su tarjeta de crédito mientras viajaba en un taxi, descubrió que hubo consumos no autorizados por un monto superior a $1.500.000 y la Policía detuvo a un sospechoso en la localidad bonaerense de Glew.
El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires informó a la agencia Noticias Argentinas que el damnificado perdió la billetera y el celular durante un viaje y, al detectar las compras, radicó el descargo en la Justicia.
En este contexto, la Fiscalía PCyF 5 Especializada en Ciberfraudes, a cargo del fiscal Miguel Ángel Kessler, dispuso la intervención del Cuerpo de Investigaciones Judiciales para la realización de tareas investigativas y se enviaron oficios a bancos, comercios y procesadores, lugares a los que se les pidió imágenes de cámaras de seguridad, datos personales de los beneficiarios de las transacciones y comprobantes.
Los agentes examinaron los registros fílmicos y constataron que el presunto comprador circulaba en un taxi, que no se encontraba habilitado para transitar, y se trasladaba a los diferentes locales.
La Justicia solicitó a Mercado Pago un informe mediante el que se más adquisiciones con las tarjetas de crédito y débito en cuestión, mientras que se identificó a un usuario que realizó más transferencias a otras cuentas.
A su vez, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) llevó a cabo un cotejo con los videos procedentes de las cámaras y se corroboró el nombre del supuesto comprador, quien reside en Glew.
Con las pruebas reunidas, se autorizó la orden de allanamiento al domicilio y allí se encontraron seis tarjetas de débito, 18 tarjetas de crédito, cuatro teléfonos, seis posnets, cuatro licencias de conducir, dinero y 13 documentos nacionales de identidad, al tiempo que se concretó la detención de un hombre de 43 años.
El sospechoso fue imputado por el delito de defraudación con tarjeta de crédito o débito obtenida ilegalmente, contenido en el art 173, inc. 15 del Código Penal.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un hombre denunció el extravío de su tarjeta de crédito con gastos no autorizados de $1.5 millones.
¿Quién fue detenido? Un hombre de 43 años residente en Glew fue detenido como sospechoso.
¿Cuándo se produjo la denuncia? La denuncia se formalizó tras detectar consumos no autorizados durante un viaje en taxi.
¿Dónde se realizó el allanamiento? El allanamiento se llevó a cabo en la localidad bonaerense de Glew.
¿Cómo se llegó al sospechoso? Se analizaron registros fílmicos y se obtuvo información de bancos y mercado pago.
[Fuente: Noticias Argentinas]