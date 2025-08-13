Ricardo Arjona anunció un show en Miami tras dos sold out en el Madison Square Garden

Ricardo Arjona confirmó una cita imperdible con el público del sur de Florida: el próximo 2 de abril de 2026 en el Kaseya Center de Miami. El anuncio llegó en medio de un momento histórico para el cantautor guatemalteco, quien recientemente agotó, en tiempo récord, las entradas para dos presentaciones consecutivas en el legendario Madison Square Garden de Nueva York.

Este doble “sold out” refuerza el impacto de Lo Que el Seco No Dijo - La Gira, una propuesta artística que ha generado una respuesta inmediata y arrolladora desde el momento de su lanzamiento, y que se ha convertido en uno de los eventos musicales más esperados.

Para muchos, no sólo se trató de un impactante éxito comercial, sino de la reivindicación de la música con contenido, representada por uno de los pocos artistas que, a pesar de las modas, se ha mantenido fiel a lo que sabe hacer y lo defiende.

Ricardo Arjona se reinventa nuevamente para ofrecer a su público una puesta en escena que, como siempre, va más allá de un simple concierto musical para convertirse en una experiencia para los sentidos. Lo Que el Seco No Dijo - La Gira podría ser el grito de batalla de un público que quiere reencontrarse nuevamente con las canciones.

El concierto en Miami promete un recorrido por sus más grandes éxitos y la energía de sus nuevas composiciones, en un montaje que, fiel a su sello personal, trasciende el formato tradicional de espectáculo para transformarse en un encuentro inolvidable.

Las entradas para el concierto en el Kaseya Center estarán disponibles a partir de este viernes 15 de agosto a las 10am a través de https://www.ticketmaster.com/.