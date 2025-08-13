En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Ricardo Arjona anunció un show en Miami tras dos sold out en el Madison Square Garden

El cantante se presentará el 2 de abril de 2026 en el Kaseya Center.

13/08/2025 | 14:28Redacción Cadena 3

FOTO: Furor mundial por Ricardo Arjona

Ricardo Arjona confirmó una cita imperdible con el público del sur de Florida: el próximo 2 de abril de 2026 en el Kaseya Center de Miami. El anuncio llegó en medio de un momento histórico para el cantautor guatemalteco, quien recientemente agotó, en tiempo récord, las entradas para dos presentaciones consecutivas en el legendario Madison Square Garden de Nueva York.

Este doble “sold out” refuerza el impacto de Lo Que el Seco No Dijo - La Gira, una propuesta artística que ha generado una respuesta inmediata y arrolladora desde el momento de su lanzamiento, y que se ha convertido en uno de los eventos musicales más esperados.

Para muchos, no sólo se trató de un impactante éxito comercial, sino de la reivindicación de la música con contenido, representada por uno de los pocos artistas que, a pesar de las modas, se ha mantenido fiel a lo que sabe hacer y lo defiende.

Ricardo Arjona se reinventa nuevamente para ofrecer a su público una puesta en escena que, como siempre, va más allá de un simple concierto musical para convertirse en una experiencia para los sentidos. Lo Que el Seco No Dijo - La Gira podría ser el grito de batalla de un público que quiere reencontrarse nuevamente con las canciones.

El concierto en Miami promete un recorrido por sus más grandes éxitos y la energía de sus nuevas composiciones, en un montaje que, fiel a su sello personal, trasciende el formato tradicional de espectáculo para transformarse en un encuentro inolvidable.

Las entradas para el concierto en el Kaseya Center estarán disponibles a partir de este viernes 15 de agosto a las 10am a través de https://www.ticketmaster.com/.

Lectura rápida

¿Cuándo se presentará Ricardo Arjona en Miami? El 2 de abril de 2026.

¿Dónde será el concierto? En el Kaseya Center de Miami.

¿Qué eventos recientes tuvo Ricardo Arjona? Dos presentaciones selladas en el Madison Square Garden.

¿Qué significa Lo Que el Seco No Dijo - La Gira? Es una propuesta artística de Ricardo Arjona con gran éxito.

¿Cuándo estarán disponibles las entradas? El 15 de agosto a las 10am.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho