Fiscales no acusarán a policías de Chicago que dispararon casi 100 veces en un caso mortal

CHICAGO (AP) — Agentes de policía de una unidad táctica de Chicago que dispararon sus armas casi 100 veces durante una parada de tránsito en 2024 que resultó en la muerte de un hombre de 26 años no enfrentarán cargos criminales, anunciaron el miércoles los fiscales.

“La decisión no se toma a la ligera ni disminuye la tragedia que ocurrió”, comentó la fiscal estatal del condado de Cook, Eileen O’Neill Burke, durante una conferencia de prensa. “Pero ante la pregunta de si los agentes cometieron un crimen bajo el Código Penal de Illinois, la respuesta es clara: No lo hicieron”.

El incidente que resultó en la muerte de Dexter Reed, un hombre de raza negra, generó preguntas sobre el uso de la fuerza y el papel de los agentes tácticos involucrados. En el caso de Reed, los cinco agentes vestían de civil y conducían autos sin distintivos cuando rodearon la camioneta SUV de Reed el 21 de marzo de 2024.

Reed disparó primero, lo que Burke dijo que formaba parte de la “evidencia clara y abrumadora” que la llevó a decidir no presentar cargos. Uno de los cinco agentes en la escena resultó herido de inmediato. Burke dijo que Reed disparó 11 balas en dos ráfagas con un arma que obtuvo ilegalmente.

Cuatro agentes respondieron disparando 96 veces, incluso después de que Reed salió del vehículo, cayó al suelo y quedó inmóvil. Un solo agente disparó 50 veces.

Reed fue alcanzado 13 veces, incluyendo en las piernas y el pecho, según el médico forense del condado de Cook. El tiroteo y la muerte de Reed ocurrieron en aproximadamente un minuto.

La policía ha divulgado poca información que en ocasiones ha sido contradictoria sobre lo que motivó la parada de tránsito. Inicialmente, la policía dijo que los agentes detuvieron a Reed por no usar el cinturón de seguridad. Más tarde, los abogados de la ciudad dijeron que fue debido a que tenía los vidrios polarizados, algo ilegal.

De momento no había respuesta a un mensaje dejado el miércoles para el sindicato de policía.

Los agentes fueron puestos en licencia administrativa. La policía de Chicago dijo el miércoles que tres permanecían en funciones administrativas mientras que dos estaban “inactivos”. Un portavoz se negó a dar más detalles.

Activistas comunitarios pidieron que fueran despedidos con efecto inmediato por la muerte de otro joven de raza negra.

La familia de Reed ha presentado una demanda por muerte injusta, alegando tácticas policiales “brutalmente violentas”, y han pedido que la ciudad emprenda más acciones para cumplir con un plan de reforma supervisado por la corte, impulsado por un tiroteo policial en 2014 donde los agentes dispararon 16 veces al adolescente negro Laquan McDonald.

Reed fue un exjugador de baloncesto de secundaria y universidad con ambiciones de ser comentarista deportivo. La familia lo recordó como una persona amable y cariñosa que había experimentado problemas de salud recientes, incluyendo la recuperación de un tiroteo en 2021 y trastorno de estrés postraumático.

La familia alegó que los agentes no se identificaron adecuadamente como policías durante la parada de tránsito en el West Side; carecían de sospecha razonable para detener a Reed; escalaron la situación al sacar inmediatamente las armas, bloquear su vehículo y gritar órdenes con insultos; y no proporcionaron atención médica oportuna mientras Reed yacía en la calle.

Los miembros de la familia se sintieron decepcionados por la decisión de no presentar cargos, según el abogado Andrew Stroth, quien representa a la familia de Reed.

“Continuaremos luchando por la justicia”, señaló Stroth en un comunicado. “Este caso trata sobre el patrón y la práctica de acciones inconstitucionales por parte de unidades tácticas dentro del Departamento de Policía de Chicago”.

La policía de Chicago se negó a comentar el miércoles, alegando que había una investigación en curso. Pero el departamento generalmente ha abordado el trabajo de los agentes tácticos, diciendo que tales unidades han sido parte de la patrulla de cada distrito durante años. Generalmente son enviados a áreas con altos patrones de criminalidad, trabajando uniformados y a veces de civil.

Burke dijo que su oficina no abordaría preguntas sobre tácticas policiales. “No es el papel de esta oficina examinar o juzgar las tácticas policiales”, manifestó.