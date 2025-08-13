En vivo

Una mamá busca la camiseta firmada de su hijo fallecido, robada tras un partido

La prenda, que fue robada por un niño durante un entrenamiento de los Pumas, tiene un gran valor sentimental para ella. "Espero que la madre de ese niño tenga empatía", dijo a Cadena 3

13/08/2025 | 16:42Redacción Cadena 3

FOTO: Mamá busca la camiseta robada de su hijo fallecido, símbolo de amor y esperanza

FOTO: Mamá busca la camiseta robada de su hijo fallecido, símbolo de amor y esperanza

Lourdes Jiménez, madre de un joven fallecido, pide ayuda para recuperar una camiseta de su hijo Mateo, que fue robada durante un entrenamiento de los Pumas en el Estadio Kempes.

Mateo, fanático del fútbol, falleció hace tres años en un accidente de motocicleta. Lourdes acudió al entrenamiento con una camiseta que su hijo había utilizado y que fue firmada por los jugadores. Sin embargo, durante el evento, un niño se la robó. 

Lourdes relató el hecho a Cadena 3: “El sábado fui para el entrenamiento de los Pumas y en un momento salió Felipe Conteponi a firmar, a saludar. Y mi hija hizo firmar la camiseta de mi hijo fallecido”. Su hija intentó recuperar la camiseta, pero no pudo alcanzarlo.

“No es el valor de la camiseta, es el valor sentimental que tengo porque es mi hijo que falleció”, expresó Lourdes, quien vive en barrio Obrero. Con voz entrecortada, añadió que la camiseta representa un recuerdo invaluable de su hijo. 

Lourdes busca que la madre del niño que tiene la camiseta tenga “empatía” y devuelva la prenda. “Yo necesitaría que la mamá que vea que su hijo tiene una camiseta grandota de la U tenga un poquito de empatía”, dijo.

Para ayudar a Lourdes en su búsqueda, se pueden comunicar al celular 3515052430 o al teléfono fijo 8995478. “La camiseta tiene tanto pero tanto valor sentimental”, concluyó Lourdes, quien espera recuperar un último recuerdo de su hijo. 

Informe de Celeste Benecchi 

