Rompió el silencio el joven que mató a sus padres y lo festejó con 60 amigos

Más de una década después de uno de los crímenes más impactantes en la historia reciente de Estados Unidos, Tyler Hadley habló por primera vez desde prisión.

El joven de Florida, que en 2011 mató a sus padres con un martillo y luego organizó una fiesta en su casa, reapareció en un documental que revive con crudeza aquella noche perturbadora.

El 16 de julio de 2011, Hadley tenía 17 años cuando atacó brutalmente a sus padres, Blake y Mary-Jo, en la vivienda familiar de Port St. Lucie. Horas después, publicó en Facebook un enigmático mensaje: “Fiesta en mi casa esta noche, tal vez”. Cerca de 60 adolescentes acudieron al encuentro, sin saber que en una habitación permanecían los cuerpos sin vida de los dueños de casa.

"Les estaba pasando la dirección por mensaje de texto a mis amigos mientras todavía estaba cubierto de sangre", reveló.

En la serie Interview with a Killer (Court TV), el periodista David Scott se sienta frente a Hadley —hoy de 30 años— para confrontarlo con un caso que horrorizó por su violencia y frialdad. Condenado en 2014 a dos cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, el recluso asegura que sus recuerdos de aquella noche son difusos.

“Creo que mi papá salió corriendo y me preguntó por qué lo hacía. Le respondí: ‘¿por qué no?’”, afirma con una mezcla de frialdad y desconcierto. Hadley sostiene que creció en un hogar amoroso, pero que desde niño vivió atormentado por pensamientos autodestructivos.

"Era un adolescente inmaduro que intentaba estafar y manipular, pero realmente yo no tenía necesidad de eso, porque tuve dos padres amorosos con carreras profesionales", sostuvo.

Su historial médico revela un entramado complejo: diagnósticos de depresión, ansiedad, fobia social, trastorno de conducta, bulimia e incluso hipotiroidismo. Pese a recibir tratamiento psiquiátrico desde segundo grado y múltiples medicaciones, él mismo admite que nunca se comprometió con su rehabilitación.

A los 14 años ya consumía alcohol, fumaba, robaba y mentía. Sus padres, cada vez más preocupados, lo internaron en centros de salud mental y programas de rehabilitación. El último intento fue anunciarle que sería institucionalizado de manera indefinida. Según la investigación judicial, horas después de esa conversación, ejecutó el ataque que planificaba en silencio.

"El pensamiento comenzó una tarde que bebí un montón de cerveza y fumé marihuana con una amiga, que bromeé sobre matar a mis padres, y la idea se quedó en mi mente", confesó en la entrevista televisiva.

"Ya no pude sacarlo de mi cabeza hasta que lo hice", dijo, y aseguró que sufrió de "rabia maníaca" y que no podía controlar el movimiento de su mandíbula aquella noche.

"Los análisis forenses sugieren que tus padres estuvieron vivos la mayor parte del ataque, y que estaban tan shockeados, o tal vez te amaban demasiado, que ni siquiera intentaron defenderse", sugirió el presentador.

"Tal vez fue así, o tal vez no, pero creo que tuve un brote psicótico porque todo ese comportamiento y pensamiento compulsivo desapareció cuando terminé de hacerlo", señaló el joven.

El caso Hadley sigue siendo objeto de análisis entre criminólogos y psicólogos por la combinación de violencia extrema, ausencia de remordimiento inmediato y una conducta posterior —organizar una fiesta— que desdibujó la frontera entre lo real y lo macabro. Su testimonio reciente vuelve a poner sobre la mesa preguntas incómodas sobre salud mental, prevención y el impacto de los trastornos no tratados en adolescentes.