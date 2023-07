Bajaría la inflación en junio, pero advierten que "no es algo sostenible"

A un mes de las PASO, en el Gobierno buscan una bocanada de oxígeno que les permita llegar con aire a la cita electoral. Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará el primer dato el primer dato de inflación desde que Sergio Massa anunció su precandidatura presidencial.

Camilo Tiscornia, director de la consultora C&T dialogó con Radioinforme 3 de Cadena 3 Rosario y dijo que según sus estudios “relavamos que la cifra de inflación rondaría un aumento del 6.7% en junio que implicaría una baja según el mes de mayo, pero este proceso es en forma transitoria”.

Para el economista “el freno se puede explicar por los aumentos en servicios de electricidad y agua en mayo y que ahora en junio solo hubo incremento en gas”, pero advierte que “igualmente es mucho y comparado en la interanual es 122%”.

Otra de las explicaciones de la retracción del índice inflacionario es porque “hay presión sobre empresas y controles, porque el gobierno regula precios. Pero es algo de cortísimo plazo, los Precios Justos no resolvieron nada y no es el camino”.

El gobierno en etapa de elecciones se maneja sobre lo simbólico, pero no es algo sostenible.

Consumo. “Cayó el consumo y puede ser un factor más que está generando la baja de la inflación porque el déficit fiscal no bajó”.

Control sobre el dólar. “También en junio el gobierno controla fuertemente los dólares financieros que son cada vez más significativos de la fijación de precios internos”.

Atraso cambiario. “La brecha es una referencia, debería subir el 100% el cambio oficial, si se toma ajustado por inflación, que da idea de competitividad, es difícil encontrar la referencia, pero sería de un 30%”.

Al mismo tiempo Tiscornia señala que “en combustibles hay atrasos, pero los más importantes son en los servicios públicos; que tiene que ver con los subsidios.

El acuerdo con el FMI. “El Fondo Monetario Internacional tiene exigencias y una de ellas es reducir el déficit fiscal y acá tendrán que bajar los subsidios, si no lo hace este gobierno lo deberá hacer el próximo”.

Devaluación. “El gobierno no va a querer devaluar, por lo cual restringirá las importaciones para que no se vayan los dólares. No me animaría a decir que no tocará el tipo de cambio”.