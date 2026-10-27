Zhang Yiming, fundador de ByteDance, vuelve a ser el más rico de China gracias a la inteligencia artificial

BEIJING (AP) — El fundador de ByteDance, Zhang Yiming, ha recuperado el primer puesto en la lista de las personas más ricas de China, impulsado por la reciente apuesta de su empresa por la inteligencia artificial. Las clasificaciones publicadas por el Instituto de Investigación Hurun reflejan un aumento en los sectores de alta tecnología del país, mientras que otros sectores como el consumo y el inmobiliario enfrentan presiones significativas.

El informe, que se elabora anualmente desde 1999, reveló que hay un récord de 1.529 personas con más de 5.000 millones de yuanes (aproximadamente 750 millones de dólares), lo que representa un aumento del 6,6% en comparación con el año anterior. El número de multimillonarios según su patrimonio neto en dólares de Estados Unidos alcanzó los 1.176, lo que significa 155 personas más que en el año anterior, y 176 más que en Estados Unidos. Sin embargo, esta cifra se sitúa ligeramente por debajo de las 1.185 personas registradas en 2021.

Zhang lidera la lista con un patrimonio de 100.000 millones de dólares, un aumento del 43%, y casi todo este incremento se atribuye a la inteligencia artificial. Este monto representa un récord histórico para la persona más rica de China, según lo indicado por Rupert Hoogewerf, presidente del Informe Hurun. Hoogewerf también destacó que Doubao, asistente de IA de ByteDance, es el más utilizado en China.

ByteDance es la empresa matriz de las populares plataformas de videos cortos Douyin y TikTok. Hoogewerf afirmó: "La IA es el mayor motor individual de riqueza en esta lista: 160 integrantes de la lista de ricos de Hurun — uno de cada diez — ahora generan ingresos a través de la IA".

El magnate del agua embotellada Zhong Shanshan cayó al segundo lugar con 61.000 millones de dólares, un descenso del 23%, mientras que Robin Zeng, presidente de CATL, el mayor fabricante mundial de baterías para vehículos eléctricos, ocupó el tercer lugar, según el informe de Hurun.

El informe se elaboró contrastando información con empresarios, reguladores, expertos del sector y otras fuentes, aunque reconoció sus limitaciones. Liang Wenfeng, fundador de la startup china de inteligencia artificial DeepSeek, es una nueva cara en la lista y ocupa el séptimo puesto. Chen Tianshi, presidente del fabricante de chips de IA Cambricon, quedó en el décimo lugar.

Hoogewerf destacó que las ganancias de este año mostraron una polarización clara: los empresarios en IA, semiconductores y robótica han visto un aumento significativo en su riqueza, mientras que aquellos involucrados en consumo, bienes raíces y manufactura tradicional han experimentado pérdidas. Esta situación refleja una economía a dos velocidades.

La semana pasada, China reportó un crecimiento económico del 4,5% en el tercer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, impulsado por exportaciones sólidas, acercándose a cumplir su objetivo oficial de crecimiento anual. Para el año completo, los líderes chinos han establecido una meta de crecimiento de entre el 4,5% y el 5%, cifra que es inferior a la expansión del 5% del año anterior.

A pesar de que algunas industrias se benefician del apoyo gubernamental a tecnologías como la IA y los vehículos eléctricos, muchos propietarios de pequeñas empresas enfrentan dificultades debido a que sus clientes han reducido el gasto. La demanda interna de China se ha visto afectada por una prolongada caída en su mercado inmobiliario, lo cual también se refleja en la lista de Hurun.

Hoogewerf indicó que Lei Jun, presidente del fabricante chino de electrónica de consumo inteligente Xiaomi, fue este año el "mayor perdedor", con su fortuna reducida a la mitad, quedando en 25.100 millones de dólares. Las fortunas asociadas al consumo también han caído en general. "Hoy, por primera vez, ni un solo promotor inmobiliario de China continental permanece en el Top 100; los únicos nombres del sector inmobiliario que quedan en la cima son las familias propietarias de inmuebles en Hong Kong", concluyó Hoogewerf.