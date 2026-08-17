Ucrania intensifica ataques a Wildberries, el gigante del comercio electrónico ruso

FOTO: Ucrania apunta a la economía y la moral de Rusia al atacar a un minorista en línea

Los ataques a la infraestructura de Wildberries, el principal minorista en línea de Rusia, se iniciaron en un fin de semana de julio y han persistido durante un mes, afectando no solo a Moscú y San Petersburgo, sino también a ciudades del sur y del este, llegando hasta los montes Urales. Estos bombardeos no se dirigieron a refinerías de petróleo o centros marítimos, como en ocasiones anteriores, sino a almacenes que representan la comodidad de las compras en línea para los ciudadanos rusos.

Los drones ucranianos han impactado de manera significativa los vastos depósitos de Wildberries, incendiando mercancías por un valor de miles de millones de dólares y llevando la guerra al corazón de la sociedad rusa. Con alrededor de 20 instalaciones atacadas, estos eventos resaltan la capacidad de Kiev para realizar operaciones a gran distancia, planteando un nuevo desafío al presidente Vladímir Putin casi cuatro años después de la invasión a gran escala de Ucrania.

El impacto de estos ataques ha sido devastador para Tatyana Kim, la empresaria más rica de Rusia, cuya fortuna se estima en 8.100 millones de dólares. Cientos de miles de vendedores han visto cómo sus mercancías se destruyen, generando ondas de choque en la economía rusa. Wildberries, que ha dependido de préstamos masivos de bancos como VTB, se enfrenta ahora a serias dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras, lo que ejerce más presión sobre el sistema financiero del país.

Kim, que lanzó Wildberries en 2004 desde su apartamento en Moscú, ha expresado su intención de fortalecer la seguridad de sus instalaciones, aunque los ataques continúan. En la actualidad, se estima que entre 500.000 y 800.000 vendedores utilizan la plataforma, que se ha convertido en un pilar del comercio electrónico en Rusia, concentrando cerca de la mitad de todos los pedidos en línea del país.

Desde el primer ataque el 18 de julio, los depósitos de Wildberries han sufrido incendios masivos que han inundado las redes sociales, mostrando la vulnerabilidad de las instalaciones. La compañía ha intentado reorganizar sus cadenas de suministro, pero el proceso es complicado debido a su estructura basada en grandes depósitos. Se estima que hasta el 20% del espacio total de almacenes ha sido destruido, con pérdidas que podrían alcanzar los 6.000 millones de dólares.

Además, los ataques han tenido un efecto dominó en la economía rusa, afectando a pequeñas y medianas empresas que ya enfrentan desafíos debido a aumentos de impuestos y una crisis de combustible. Mykhailo Podolyak, asesor del presidente Volodymyr Zelenskyy, ha señalado que estos ataques buscan interrumpir suministros militares y provocar descontento popular. A pesar de las dificultades, algunos analistas advierten que estos ataques podrían reforzar el fervor nacionalista en Rusia, en lugar de generar descontento.