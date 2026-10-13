Polonia responsabiliza a Rusia por un ataque a la red Starlink y detiene a dos sospechosos turcos

FOTO: Polonia acusa a Rusia de un sabotaje a la red de comunicaciones Starlink

VARSOVIA (AP) — Polonia ha señalado a Rusia como responsable de un ataque incendiario a una estación satelital de Starlink ocurrido en septiembre, y ha detenido a dos ciudadanos turcos en relación con este presunto sabotaje, según informaron las autoridades.

Los detenidos, cuyos nombres no han sido revelados conforme a las leyes de privacidad polacas, fueron arrestados en Alemania, según indicaron funcionarios polacos el lunes. Se les acusa de haber provocado intencionalmente un incendio en la infraestructura de Starlink el 23 de septiembre en Wola Krobowska, una localidad situada a unos 40 kilómetros al sur de Varsovia.

El ministro polaco responsable de los servicios de inteligencia, Tomasz Siemoniak, afirmó en un comunicado que "no tenemos dudas de que los servicios de inteligencia rusos están detrás de este acto de sabotaje". Además, destacó que dichos servicios recurren cada vez más a individuos con conexiones al crimen organizado.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó el incidente como "otro acto de guerra híbrida" en una publicación en X. No se han ofrecido más detalles sobre el caso hasta el momento.

El incendio de septiembre es solo uno de más de 210 incidentes en toda Europa que los funcionarios occidentales consideran actos de sabotaje y actividades maliciosas asociadas a Rusia, documentados por The Associated Press desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Las autoridades han señalado que estos ataques tienen como objetivo socavar el apoyo a Ucrania, generar miedo y división en las sociedades europeas, y agotar los recursos de investigación. Se ha informado que Rusia suele utilizar intermediarios para llevar a cabo este tipo de ataques, y algunos de los autores no son conscientes de que han sido contratados por Moscú.

En una conferencia de seguridad en Varsovia, Siemoniak declaró que los servicios de inteligencia rusos realizan actos de subversión casi "a diario". "No pasa una semana sin que ocurran actividades", comentó, subrayando que estas acciones están dirigidas a los países que apoyan a Ucrania.

El ministro también mencionó que la actividad maliciosa de Rusia en Polonia comenzó a principios de 2024, cuando comenzaron a reclutar agentes desechables a través de plataformas como Telegram para llevar a cabo ataques, incluso contra un centro comercial.

"Nuestro enemigo —es decir, los servicios de inteligencia de Rusia— cambia sus métodos de operación y cuenta con recursos ilimitados", explicó Siemoniak.

El funcionario agregó que combatir a los servicios de inteligencia rusos es diferente a desmantelar un grupo criminal, ya que en la actividad subversiva, cuando se corta una cabeza, otra crece y "nunca se sabe qué dirección seguirán después".

La directora general del Servicio de Seguridad de la Policía de Noruega, Beate Gangås, comparó la situación con la historia del dragón que le crecen las cabezas, advirtiendo que estamos en la situación más grave desde la Segunda Guerra Mundial.