Marruecos conmemora la Marcha Verde en medio de un cambio diplomático por el Sahara Occidental

El AAIÚN, Sahara Occidental — Marruecos conmemoró el viernes la Marcha Verde, una movilización masiva de 1975 hacia el Sahara Occidental, que en aquel momento estaba bajo control español. Esta movilización facilitó que Rabat se apoderara de gran parte del territorio en disputa. Este aniversario se produce en un contexto donde el conflicto, que se extiende por varias décadas, entra en una nueva fase diplomática, coincidiendo con el final de una misión de mantenimiento de la paz de la ONU en la región.

En El Aaiún, la ciudad más grande de la parte del Sahara Occidental controlada por Marruecos, se podían observar diversas celebraciones relacionadas con la Marcha Verde en espacios públicos. Banderas marroquíes eran sostenidas por escolares, retratos del rey Mohammed VI adornaban rotondas y plazas, y el escudo nacional decoraba los principales bulevares. Agentes de policía, tanto uniformados como de paisano, estaban presentes en las calles, asegurando el orden durante las festividades.

Sin embargo, al otro lado del desierto, más allá de un terraplén de arena que está bordeado de posiciones militares y campos de minas, el aniversario tiene un significado diferente. Para los saharauis que abogan por la independencia, la Marcha Verde representa el inicio de la ocupación marroquí de gran parte del territorio y el desplazamiento forzado de miles de personas. Algunas familias llevan décadas separadas por esta división, viviendo en ciudades controladas por Rabat o en campamentos de refugiados cerca de Tinduf, en Argelia, con escasas oportunidades para reunirse.

Este año, la separación de las familias se da en un contexto de cambio diplomático. El Consejo de Seguridad de la ONU no logró renovar el mandato de una misión de mantenimiento de la paz establecida en 1991, que tenía como objetivo supervisar un alto el fuego y organizar un referéndum sobre el futuro del territorio. El mandato de la misión, conocida como MINURSO, expiró el 31 de octubre, marcando el fin de una misión que duró 35 años.

Marruecos ha expresado su satisfacción ante el final del mandato, respaldado por el apoyo creciente de aliados influyentes, como Estados Unidos y Francia, en favor de su propuesta de otorgar autonomía al Sahara Occidental bajo su soberanía. Por su parte, el Frente Polisario, el movimiento independentista apoyado por Argelia y Rusia, sostiene que debe permitirse a la población del territorio decidir sobre su independencia a través de un referéndum, lamentando la falta de renovación de la misión.

Este conflicto ha convertido al Sahara Occidental en uno de los más prolongados en África. El territorio, que se asemeja en extensión al estado de Colorado, es rico en recursos pesqueros y yacimientos de fosfatos. Mientras Marruecos controla la mayor parte y denomina a la zona sus “provincias del sur”, el Polisario reclama el territorio y gestiona áreas al este del terraplén.

La ONU sigue considerando al Sahara Occidental como uno de los Territorios No Autónomos pendientes de descolonización. La Marcha Verde comenzó el 6 de noviembre de 1975, cuando el rey Hassan II convocó a los marroquíes a ingresar al Sahara Occidental, entonces bajo dominio español. Marruecos alega que participaron 350.000 civiles en esta movilización. España se retiró en 1976, pero el Frente Polisario, fundado en 1973, rechazó el acuerdo y continuó su lucha por la independencia. Posteriormente, Rabat consolidó su control sobre la mayor parte del territorio y construyó el terraplén que hoy lo divide.

A pesar de las importantes inversiones realizadas por Marruecos en el territorio, que incluyen la construcción de carreteras, puertos e infraestructura industrial, así como proyectos de energía renovable, los residentes de El Aaiún siguen enfrentando presiones económicas, como el alto costo de vida y el acceso limitado al empleo. Algunos ciudadanos que conversaron con The Associated Press expresaron que estas preocupaciones son más urgentes en su vida cotidiana.