Maluma regresa a la Semana Billboard de la Música Latina en 2026

FOTO: Maluma vuelve a la Semana Billboard de la Música Latina

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MIAMI (AP) — Maluma regresará a la Semana Billboard de la Música Latina, cuyo tema principal en 2026 es la consolidación global como fuerza unificadora.

Billboard confirmó el miércoles la participación del astro colombiano junto a Aria Vega, Bebeshito, DJ Conds, Quevedo, Rey Tony & Helabusador y Wow Popy. Más artistas se anunciarán próximamente, sumándose a un cartel que ya incluye a Fuerza Regida, Jay Wheeler, Jessi Uribe, Kany García, Pitbull y Rawayana.

La Semana Billboard también contará con la participación de ejecutivos destacados como Jorge "Pepo" Ferradas, Rebeca León, Rob Jonas y Walter Kolm. Este evento se llevará a cabo del 19 al 22 de octubre en el Faena Forum Miami Beach.

Para esta edición se anticipan conversaciones exclusivas con las principales figuras de la música latina y artistas emergentes, paneles con líderes de la industria, actuaciones en vivo y eventos especiales dirigidos a los fans.

Los boletos ya están disponibles en BillboardLatinMusicWeek.com.