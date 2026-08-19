Maluma regresa a la Semana Billboard de la Música Latina en 2026
El reconocido artista colombiano Maluma será parte de la Semana Billboard de la Música Latina, donde se celebrará la unión global de la música latina del 19 al 22 de octubre en Miami.
FOTO: Maluma vuelve a la Semana Billboard de la Música Latina
MIAMI (AP) — Maluma regresará a la Semana Billboard de la Música Latina, cuyo tema principal en 2026 es la consolidación global como fuerza unificadora.
Billboard confirmó el miércoles la participación del astro colombiano junto a Aria Vega, Bebeshito, DJ Conds, Quevedo, Rey Tony & Helabusador y Wow Popy. Más artistas se anunciarán próximamente, sumándose a un cartel que ya incluye a Fuerza Regida, Jay Wheeler, Jessi Uribe, Kany García, Pitbull y Rawayana.
La Semana Billboard también contará con la participación de ejecutivos destacados como Jorge "Pepo" Ferradas, Rebeca León, Rob Jonas y Walter Kolm. Este evento se llevará a cabo del 19 al 22 de octubre en el Faena Forum Miami Beach.
Para esta edición se anticipan conversaciones exclusivas con las principales figuras de la música latina y artistas emergentes, paneles con líderes de la industria, actuaciones en vivo y eventos especiales dirigidos a los fans.
Los boletos ya están disponibles en BillboardLatinMusicWeek.com.
Lectura rápida
¿Quién se presenta en la Semana Billboard?
Maluma, Aria Vega, Bebeshito, DJ Conds, Quevedo, Rey Tony, Helabusador, Wow Popy y otros artistas.
¿Cuándo se realizará el evento?
Del 19 al 22 de octubre de 2026.
¿Dónde tendrá lugar la Semana Billboard?
En el Faena Forum Miami Beach.
¿Qué se espera en esta edición?
Conversaciones exclusivas, paneles, actuaciones en vivo y eventos para fans.
¿Dónde se pueden comprar los boletos?
En el sitio web BillboardLatinMusicWeek.com.
[Fuente: AP]