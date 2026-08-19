La censura al ministro de Economía en Bolivia intensifica la crisis política y económica

La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia ha decidido censurar al ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, con el respaldo de más de dos tercios de los votos. Esta decisión se produce tras la inasistencia del funcionario a una interpelación convocada para discutir su gestión, así como las políticas monetarias y la planificación macroeconómica del Gobierno.

De acuerdo con el informe legislativo, la votación culminó con 91 votos a favor, 34 en contra y cuatro abstenciones de un total de 129 legisladores. Este desenlace representa un nuevo punto de fricción entre el Legislativo y el Ejecutivo liderado por Rodrigo Paz Pereira, en un contexto en el que el Gobierno enfrenta serias dificultades económicas, escasez de combustibles y presión política por las decisiones adoptadas para estabilizar la nación.

El ministro había solicitado el lunes la reprogramación de la interpelación mediante una carta dirigida al presidente Paz Pereira, pidiendo que este gestionara un cambio de fecha ante la Asamblea. Sin embargo, esta solicitud no impidió que los legisladores procedieran con la votación, lo que intensificó la controversia, ya que muchos asambleístas consideraron la ausencia del ministro como una falta de respeto hacia la función fiscalizadora del Parlamento.

La Asamblea tiene la facultad de censurar a un ministro con la mayoría constitucional, aunque la destitución no se efectúa automáticamente. La situación se complica por una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La Ley 1350, aprobada en 2020, indicaba que un ministro censurado debía ser destituido de inmediato por el presidente y quedaba inhabilitado para ocupar un cargo público similar por al menos tres años. Sin embargo, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0020/2023 declaró inconstitucionales varios de esos efectos.

El TCP estableció que la designación y destitución de ministros corresponde al presidente del Estado, y también eliminó la prohibición de que un funcionario censurado pueda ser re-designado, según informes de Xinhua.

Por otro lado, el Banco Central de Bolivia alertó que el balance de riesgos para la inflación se mantendrá "sesgado al alza" durante el resto del año, en un contexto marcado por la incertidumbre cambiaria, problemas de abastecimiento y condiciones climáticas adversas. En su primer Reporte de Inflación y Política Monetaria del 2026, la entidad advirtió que estos factores, tanto externos como internos, contribuirán a un deterioro económico que se arrastra desde hace varios trimestres.