Fuertes lluvias en Estambul causan inundaciones y dos muertes en la ciudad turca

ESTAMBUL (AP) — Un fuerte aguacero ha dejado a Estambul sumida en el caos, provocando inundaciones que anegaron viviendas y carreteras, y causando la muerte de al menos dos personas. Los equipos de rescate han estado trabajando durante la noche para ayudar a cientos de personas que quedaron varadas en sus lugares de trabajo, mientras que transeúntes también brindaron asistencia a muchos otros afectados.

Las lluvias intensas inundaron tanto hogares como negocios y causaron que las carreteras y pasos subterráneos quedaran completamente anegados, lo que resultó en un grave desorden vial en la mayor ciudad de Turquía. La prensa local ha reportado que las precipitaciones han sido tan severas que han dejado a dos personas fallecidas. Un menor de 14 años perdió la vida tras ser electrocutado al pisar un charco en un parque del distrito de Fatih, mientras que un hombre de 34 años se resbaló en una acera del distrito de Sariyer y se golpeó la cabeza, lo que le costó la vida.

Para el jueves por la mañana, las intensas lluvias continuaban afectando a la ciudad. La municipalidad de Estambul informó que algunas áreas habían registrado la mayor cantidad de lluvia desde 1985. En respuesta a la situación, la oficina del gobernador anunció que las clases se suspenderían el jueves y que algunos empleados estatales recibirían licencia. Se aconsejó a los residentes que permanecieran en sus hogares, a menos que fuera absolutamente necesario salir, y se recomendó a aquellos que vivían en apartamentos en sótanos que buscaran refugio en otro lugar.

Además, las autoridades han prohibido el tránsito de motocicletas debido a las peligrosas condiciones en las calles. La situación ha llevado a que muchos se pregunten cómo se podrá recuperar la ciudad tras este evento climático devastador.