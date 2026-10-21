Encuesta revela que la diferencia entre Bolsonaro y Lula es de solo un punto a días del balotaje

Buenos Aires, 21 de octubre (NA) -- Una reciente encuesta de Quaest, llevada a cabo entre el 17 y el 20 de octubre con la participación de 2.154 personas, revela que, a tan solo cuatro días del balotaje, la diferencia entre los candidatos se ha reducido considerablemente: 45% para Flávio Bolsonaro (PL) y 44% para Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Con un margen de error de dos puntos porcentuales, ambos se encuentran en una situación de empate técnico.

En comparación con la medición de la semana pasada, Bolsonaro ha perdido un punto, mientras que Lula se mantiene estable. Los votos en blanco o nulos continúan en un 9%, y los indecisos han aumentado al 2%, en comparación con el 1% de la semana anterior.

Esta nueva encuesta es la primera del instituto tras momentos decisivos de la campaña. Recientemente, se concluyó el sistema de turnos laborales 6x1, una promesa electoral clave de Lula.

Los candidatos también han estado activos en entrevistas en Globo y en un debate en Band, lo que ha generado un aumento notable en las movilizaciones en apoyo a ambos en las calles y en redes sociales.

En los últimos días, se ha intensificado el choque de narrativas en relación al programa Bolsa Família. A raíz de comentarios de la coordinadora económica de Flávio, Daniella Marques, la campaña de Lula ha comenzado a advertir que una victoria de Bolsonaro podría amenazar la continuidad del programa.

No obstante, el período de entrevistas del instituto no logró captar completamente el auge de estas afirmaciones, que se volvieron más intensas ayer.

El debate en Band fue calificado como de muy baja calidad por las campañas, que ahora buscan ajustar la postura de Lula y Flávio para el próximo debate en Globo del viernes. Un análisis cualitativo también mostró que a los votantes no les agradó el primer debate.

La encuesta también evaluó la percepción de los votantes brasileños respecto al gobierno de Lula. Según los datos, el 47% desaprueba la administración actual, mientras que el 46% la aprueba. Este resultado refleja un empate técnico, considerando el margen de error.

El índice de aprobación muestra un incremento de un punto en relación a la encuesta anterior, del 14 de octubre, donde el 45% aprobaba al gobierno y el 48% lo desaprobaba.

En ambas mediciones, un 7% no supo o no quiso responder. La encuesta previa a la primera vuelta había indicado un índice de desaprobación del 49% para el gobierno de Lula.

Según los datos, la percepción de los votantes sobre la administración de Lula es más favorable en el Noreste (58% de aprobación y 33% de desaprobación) en comparación con el Sureste (42% y 52%), el Sur (39% y 54%) y la zona combinada del Centro-Oeste/Norte (42% y 51%).

Los índices de aprobación variaron dentro del margen de error entre las mujeres, donde la mitad (50%) expresó su aprobación al gobierno y el 41% su desaprobación, así como entre los hombres. Sin embargo, entre los votantes varones, la desaprobación disminuyó del 56% al 53%, y la aprobación aumentó del 38% al 41% en una semana.

Agencia NA