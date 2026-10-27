Elecciones en Israel: el resultado podría demorar semanas y abrir la puerta a nuevas elecciones

FOTO: Podrían pasar semanas o meses antes de que se conozca el ganador de las elecciones en Israel

Los centros de votación en Israel cerrarán el martes por la noche, pero podrían pasar semanas antes de que se declare a Benjamin Netanyahu o a uno de sus rivales como el próximo primer ministro. Esto se debe a que los israelíes votan por partidos y no por candidatos, lo que complica la obtención de una mayoría en el parlamento, conocido como el Knéset.

Las encuestas indican una contienda reñida entre las coaliciones que apoyan a Netanyahu y a su principal rival, el general retirado Gadi Eisenkot. Es probable que ambos se queden por debajo de los 61 escaños necesarios para formar gobierno, lo que podría resultar en la necesidad de una nueva elección en los próximos meses, mientras que el gobierno de Netanyahu seguiría en funciones de manera interina.

Una vez cerradas las urnas a las 10 de la noche, las principales cadenas de televisión israelíes publicarán encuestas a boca de urna que estiman cuántos escaños obtuvo cada partido. Sin embargo, estas proyecciones pueden no coincidir con los resultados oficiales, que se darán a conocer en los días siguientes.

Si, como se espera, ninguna coalición logra una victoria clara, las próximas semanas se caracterizarán por intensas negociaciones entre los líderes de los partidos en un intento por alcanzar los 61 escaños. El presidente de Israel, Isaac Herzog, se reunirá con todos los líderes partidarios tras la elección y solicitará al candidato que tenga más posibilidades de formar una coalición que lo intente. Si este candidato no logra reunir una mayoría en un plazo de seis semanas, otros podrían tener la oportunidad.

Este proceso otorga un poder significativo a los partidos más pequeños, que pueden ser decisivos en la formación de coaliciones. Los líderes de los partidos más grandes suelen hacer alianzas con ellos ofreciendo cargos en el gabinete o prometiendo políticas específicas.

En teoría, esta elección podría ser influenciada por partidos liderados por árabes, aunque tanto Netanyahu como Eisenkot han descartado formar alianzas con ellos. Sin embargo, podrían permitir que Eisenkot forme un gobierno minoritario al apoyarlo desde fuera de la coalición o simplemente absteniéndose en la votación del Knéset.

Si, tras todas las negociaciones, nadie logra formar una mayoría, se convocaría a nuevas elecciones en los próximos meses, repitiendo el ciclo actual. Mientras tanto, el gobierno de Netanyahu se mantendría como interino, sin la autoridad para implementar cambios significativos en la política.

Incluso una nueva elección podría no resolver la situación. Las últimas elecciones nacionales en Israel, realizadas en noviembre de 2022, fueron las quintas en un periodo de tres años y medio.