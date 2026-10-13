El FMI ajusta al alza su pronóstico de crecimiento global para 2026 y advierte sobre riesgos financieros

BANGKOK (AP) — El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha actualizado sus proyecciones de crecimiento para la economía global, estimando un incremento del 3,1% para este año, lo que representa un leve ajuste respecto a su pronóstico anterior de julio, que era del 3,0%. Sin embargo, la organización también emitió alertas sobre los riesgos asociados al aumento de la deuda, incluyendo la creciente especulación en torno a la inteligencia artificial.

Según el informe del FMI, se prevé que la economía de Estados Unidos mantenga un crecimiento estable del 2,3% durante 2026 y 2027. Las economías avanzadas, en conjunto, se proyecta que crecerán un 2,1% en 2026, una ligera mejora respecto al 2,0% de 2025, aunque se espera una desaceleración en 2027 con un crecimiento del 1,9%.

Este pronóstico se basa en un aumento significativo de casi el 41% en los precios del petróleo este año, con un promedio de 96 dólares por barril. Además, se anticipa que la inflación global será del 4,7% en 2026, disminuyendo al 4,1% en 2027. Los pronósticos también suponen que las exportaciones de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz se reanudarán para marzo y que el fervor por la demanda de inteligencia artificial se moderará.

Los economistas del FMI han señalado que el auge de la inteligencia artificial está equilibrando los efectos negativos del aumento de los precios de los combustibles, aunque este fenómeno también conlleva riesgos. La demanda de tecnología relacionada con la IA está concentrada, ya que Estados Unidos y China representan más del 75% de las importaciones netas de chips de computadora.

La directora de investigación del FMI, Silvana Tenreyro, destacó que "las perspectivas son sumamente desiguales", subrayando que el crecimiento se concentra en un número reducido de países. Actualmente, 32 naciones representan el 95% del crecimiento global, en comparación con 54 países en abril.

El informe también menciona que el crecimiento económico no es uniforme; está redistribuyéndose entre naciones en función de su exposición a los shocks de oferta derivados de la guerra y la fortaleza de la demanda de IA. Athanasios Vamvakidis, subdirector del Departamento de Mercados Monetarios y de Capital del FMI, advirtió que una corrección en los mercados relacionados con la IA es solo uno de los riesgos que enfrentan las economías, junto con el aumento de los rendimientos de bonos y las ciberamenazas que podrían afectar los sistemas financieros.

La preocupación por el impacto de la IA en el empleo también se ha manifestado. Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, mencionó que se estima que el impacto a largo plazo sobre los empleos a nivel mundial podría ser del 40%, afectando la naturaleza de muchos trabajos. La jefa del FMI instó a los países a mejorar sus finanzas nacionales y gestionar los niveles crecientes de deuda, especialmente en un contexto de altos costos de financiamiento.

Los países menos afectados por los aumentos de precios energéticos y que se benefician de la rápida adopción de la IA están logrando mantener su crecimiento. Sin embargo, las economías en desarrollo y los mercados emergentes, más vulnerables a los costos elevados del petróleo, verán una desaceleración en su crecimiento, que se espera que baje del 4,5% en 2025 al 3,7% este año, aunque se prevé una recuperación en 2027 con un crecimiento del 4,4%.

La situación es más crítica en Oriente Medio y Asia Central, donde se anticipa una contracción este año, aunque se espera que estas economías crezcan un 6,3% en 2027. En Europa, los 21 países que comparten la moneda del euro se proyecta que crecerán solo un 1,1% este año y un 1,2% en 2027.

Por otro lado, se espera que China, la segunda economía más grande del mundo, crezca un 4,5% este año, ligeramente por debajo del objetivo oficial del 5%. Mientras tanto, India se posiciona nuevamente como la economía de más rápido crecimiento, con una expansión proyectada del 7%, aunque inferior al 7,7% del año pasado.

El FMI, que cuenta con 191 países miembros, se dedica a promover el crecimiento económico y la estabilidad financiera, así como a reducir la pobreza global. Durante las reuniones en Bangkok, ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales analizarán la situación económica mundial y discutirán estrategias para fomentar la estabilidad financiera y un crecimiento sostenible.