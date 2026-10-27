El brote de ébola en Congo supera los 10.000 casos mientras autoridades buscan frenar su expansión

BUNIA, República Democrática del Congo (AP) — El brote de ébola, que avanza con rapidez en República Democrática del Congo, ha alcanzado los 10.000 casos confirmados, mostraron el martes datos del gobierno, mientras las autoridades sanitarias tratan de frenar la propagación de la enfermedad en varios países africanos.

Se trata del brote de ébola de crecimiento más rápido de la historia y casi la mitad de los 10.060 casos confirmados con el virus han muerto, según datos del Ministerio congoleño de Salud. Eso también lo convierte en el brote más mortífero de la enfermedad en la historia del país.

El brote, declarado en mayo, está causado por el raro virus de Bundibugyo, para el que no existe una vacuna ni un tratamiento aprobados. Los equipos de respuesta se enfrentan a conflictos armados, carreteras en mal estado y violencia por parte de residentes alimentada por la desconfianza y la desinformación. Esos obstáculos agravan el desafío de convencer a la gente de que informe sobre los síntomas y acepte tratamiento en comunidades que han soportado años de violencia y epidemias repetidas.

En comparación con el brote de ébola en Africa Occidental de 2014-2016 —el mayor y más mortífero de la historia, con más de 28.000 casos, incluidos más de 11.000 fallecimientos—, este ha registrado al menos el triple de casos y de muertes en el tiempo transcurrido desde que fue declarado.

También se ha extendido más lejos por Africa que cualquier brote previo de ébola, alcanzando tres regiones, con casos registrados en Kenia y Nigeria. Hasta ahora se ha registrado en cinco países, incluidos Uganda y Francia, ambos sin casos activos en este momento.

Un problema recurrente en la propagación en Africa es lo que parece ser una vigilancia poco estricta, ya que la mayoría de los primeros casos se confirmaron mucho después de que las personas empezaran a mostrar síntomas o después de viajar.

En Congo, la enfermedad se ha extendido a 66 zonas de salud en ocho provincias, frente a tres zonas cuando se declaró por primera vez en mayo. Personal de respuesta le ha dicho a AP que están viendo centros de tratamiento en algunas de esas zonas de salud desbordados, personas que siguen escépticas y violentas hacia ellos, y trabajadores sanitarios que con frecuencia se declaran en huelga para protestar por salarios retrasados o impagos.

"Algunas personas todavía no parecen entender la gravedad de la situación aunque están expuestas directamente al riesgo", señaló Sephora Bgosi, del equipo de entierros por ébola en la provincia de Ituri, el epicentro. "La enfermedad del ébola es extremadamente peligrosa y puede ser mortal".

Aproximadamente el 80% de los casos registrados siguen procediendo de fuera de los contactos monitoreados, lo que muestra que existen cadenas de transmisión en curso de las que las autoridades sanitarias no tienen conocimiento. Al menos el 95% de los casos registrados deberían proceder de contactos conocidos para que las autoridades puedan afirmar que el brote está en gran medida bajo control, indicó el Centro de Control de Enfermedades de África.

Al menos la mitad de las muertes registradas corresponden a personas que no han sido ingresadas en centros de tratamiento, una señal de que en muchas zonas la gente todavía no está informando de los síntomas.

En muchas zonas, el personal sanitario se enfrenta a desafíos que van desde necesidades básicas, como contar con vehículos adecuados, hasta otros más complejos, como persuadir a las familias para que entreguen a sus parientes enfermos con la enfermedad o que han muerto por ella y necesitan ser enterrados de forma segura.

La semana pasada, en la zona de salud de Nia Nia, en la provincia de Ituri, algunos miembros de la respuesta al ébola, incluidos responsables de vigilancia y de participación comunitaria, se declararon en huelga por bonificaciones impagadas adeudadas desde finales de agosto, una tendencia común en muchas localidades afectadas.

Han pasado más de cinco meses desde que se declaró el brote y los trabajadores sanitarios siguen siendo atacados por aldeanos enfurecidos. Una enfermera fue asesinada y otro trabajador sanitario resultó gravemente herido el sábado mientras respondían a una alerta de ébola en Bafwasende, provincia de Tshopo.

El brote ha interrumpido servicios de salud esenciales que ya estaban infrafinanciados y sobrecargados, y ha desviado la atención de otros brotes de enfermedades contra los que lucha el país, como el cólera.

Más mujeres embarazadas están muriendo al evitar los hospitales por miedo a la infección y al aislamiento, lo que ha provocado que la mortalidad materna se duplique en algunas provincias poco después de que se declarara el brote.

También ha alterado servicios sanitarios rutinarios como las vacunaciones infantiles, ha interrumpido la escolarización de niños en lugares donde millones ya están fuera de la escuela, ha causado trauma y estigma a las familias afectadas y ha tensionado aún más los medios de vida de muchas personas que ya afrontan dificultades.