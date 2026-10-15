Estudiantes empató sin goles ante Flamengo en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores
Fue en un partido cerrado en el Estadio UNO de La Plata. “El Pincha” no logró sacar ventaja y ahora la llave se definirá en Brasil la próxima semana en el Maracaná.
15/10/2026 | 23:23Redacción Cadena 3
FOTO: "El Pincha" quiere meterse en la instancia decisiva del certamen.
En desarrollo.
Transmisión de Cadena 3
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Lectura rápida
¿Qué partido se jugará? Estudiantes de La Plata vs. Flamengo en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.
¿Quiénes son los equipos involucrados? Los equipos son Estudiantes de La Plata y Flamengo.
¿Cuándo se llevará a cabo el partido? El partido se jugará este jueves a las 21.30.
¿Dónde se disputará el encuentro? En el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, en La Plata, Argentina.
¿Por qué es importante este partido? Es clave para las aspiraciones de Estudiantes en la Copa Libertadores y para Flamengo, que busca un resultado favorable para la vuelta.