Instituto le gana a Newell’s y se está asegurando el primer puesto de la Zona A

FOTO: Instituto juega a las 22 en Alta Córdoba. (Archivo Daniel Cáceres/Cadena 3)

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Instituto recibe a Newell’s desde las 22, en el Monumental de Alta Córdoba, por la fecha 16 del Torneo Clausura. En el cierre de la fase regular, el equipo de Diego Flores busca asegurar el primer puesto de la Zona A y prolongar su racha de victorias en su estadio.

El encuentro es dirigido por Leandro Rey Hilfer y transmitido por Cadena 3 Argentina e ESPN Premium.

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El primer gol de Instituto (Suárez)

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¡¡OJO CON EL EQUIPO DEL TRADUCTOR EN LOS PLAYOFFS!! Instituto pegó de entrada y en tan solo 6' PT llegó al 1-0 ante Newell's: ¡gran centro de Córdoba y desvío goleador de Suárez! ?? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/Rm50Nn3YnD — SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2026

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