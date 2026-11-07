Instituto le gana a Newell’s y se está asegurando el primer puesto de la Zona A
"La Gloria" juega desde las 22 en Alta Córdoba, donde ganó todos sus partidos del torneo. El encuentro es dirigido por Leandro Rey Hilfer. Transmite Cadena 3.
07/11/2026 | 22:20Redacción Cadena 3
FOTO: Instituto juega a las 22 en Alta Córdoba. (Archivo Daniel Cáceres/Cadena 3)
Instituto recibe a Newell’s desde las 22, en el Monumental de Alta Córdoba, por la fecha 16 del Torneo Clausura. En el cierre de la fase regular, el equipo de Diego Flores busca asegurar el primer puesto de la Zona A y prolongar su racha de victorias en su estadio.
El encuentro es dirigido por Leandro Rey Hilfer y transmitido por Cadena 3 Argentina e ESPN Premium.
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El empate de Independiente Rivadavia reabrió las posibilidades de la Gloria. Si gana su próximo partido, alcanzará el cuarto puesto de la Tabla Anual y dependerá de que se liberen cupos para acceder al máximo torneo continental.
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Lectura rápida
¿Qué equipo jugará este sábado? Instituto recibirá a Newell’s en el Monumental de Alta Córdoba.
¿Quién es el entrenador de Instituto? El entrenador de Instituto es Diego Flores.
¿Cuándo se jugará el partido? El partido se jugará este sábado a las 22 horas.
¿Dónde se disputará el encuentro? El encuentro se disputará en el Monumental de Alta Córdoba.
¿Por qué es importante este partido para Instituto? Es importante porque busca asegurar el primer puesto de la Zona A del Torneo Clausura.