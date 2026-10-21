Michael Carrick, entrenador del Manchester United: “Fue un partido inaceptable”

El exjugador y actual entrenador del Manchester United, Michael Carrick, ofreció disculpas a los aficionados tras la abultada derrota por 4 a 1 frente al Como de Italia, manifestando su descontento con el desempeño del equipo: "No hay excusas".

El director técnico asumió toda la responsabilidad por el resultado insatisfactorio y expresó su pesar por el viaje que realizaron los hinchas que lo acompañaron hasta Italia.

Actualmente, el club inglés se encuentra en una situación complicada, ocupando el decimonoveno lugar en la fase regular del torneo europeo, con apenas tres puntos tras dos derrotas consecutivas, lo que complica su posibilidad de clasificación.

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Una semana después de las declaraciones explosivas del defensor argentino Lisandro Martínez, quien criticó la gestión del director deportivo en el último mercado de pases, el Manchester United sufrió una derrota contundente ante un Como que juega su primera Champions League en la historia.

"Solo puedo pedirles disculpas a nuestros fans", comenzó Carrick, quien se dedicó a aceptar la responsabilidad tras una caída en la que la línea defensiva del conjunto visitante, compuesta por Matthijs de Ligt y Harry Maguire, mostró serias falencias.

El entrenador, al lamentar el viaje que realizaron sus aficionados para acompañar al equipo hasta Italia y regresar sin resultados positivos, afirmó que ellos son "el corazón del club", y enfatizó que no tiene "excusas" para justificar el rendimiento del equipo en un partido tan desfavorable.

Después de calificar el rendimiento como "inaceptable", Carrick asumió toda la responsabilidad por la situación actual del equipo, y se mostró dispuesto a ser el blanco de las críticas, algo que acepta "totalmente". En lo que va de la temporada, el equipo ha acumulado solo tres puntos en tres partidos de Champions y ha logrado un solo triunfo en siete fechas de la Premier League.