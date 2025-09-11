Belgrano recibe a San Martín de San Juan buscando volver al triunfo
El “Pirata” juega desde las 20 en el Gigante de Alberdi. El partido cuenta con transmisión de Cadena 3 a través de todas las plataformas.
11/09/2025 | 14:38
FOTO: Belgrano quiere volver a ganar.
Belgrano recibirá a San Martín de San Juan, en el partido que marca el inicio de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se llevará a cabo este jueves a las 20, en el Estadio Julio César Villagra. El árbitro designado fue Andrés Merlos y en el VAR estará Nicolás Lamolina. El partido cuenta con la transmisión de Cadena 3 a través de todas sus plataformas.
Belgrano tuvo un flojo inicio de campaña, ya que marcha undécimo en la Zona A con solo 8 puntos y estaría quedando afuera de los playoffs.
El “Pirata cordobés” no solo está disputando el Torneo Clausura en este semestre, ya que también sigue con vida en la Copa Argentina, competición en la que se enfrentará con Newell´s el próximo miércoles.
San Martín de San Juan, por su parte, no tiene margen de error y necesita empezar a sumar de a tres para salvarse del descenso, ya que está último tanto en la tabla anual como en los promedios.
