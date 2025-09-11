En vivo

Deportes

Los puntajes del "Pirata" y del "Santo sanjuanino" en Alberdi

El periodista de Cadena 3 Gustavo Gutiérrez analizó el rendimiento de los jugadores de ambos equipos.  

11/09/2025 | 21:50Redacción Cadena 3

FOTO: Belgrano empató sin goles ante San Martín en Alberdi. (Foto: CAB)

Belgrano

Thiago Cardozo: 6

Leonardo Morales: 6

Alexis Maldonado: 6

Lisandro López: 7

Federico Ricca: 5

Santiago Longo: 5

Rodrigo Saravia: 4

Ulises Sánchez: 5

Julián Mavilla: 5

Nicolás Fernández: 5

Franco Jara: 6

Suplentes

Gabriel Compagnucci: 5

Lucas Passerini: 4 

San Martín de San Juan

Matías Borgogno: 6

Ayrton Portillo: 5

Rodrigo Cáseres: 7

Luciano Recalde: 6

Lucas Diarte: 6

Santiago Salle: 5

Diego González: 6

Nicolás Watson: 6

Marco Iacobellis: 5

Sebastián González: 6

Ignacio Maestro Puch: 4

