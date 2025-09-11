Los puntajes del "Pirata" y del "Santo sanjuanino" en Alberdi
El periodista de Cadena 3 Gustavo Gutiérrez analizó el rendimiento de los jugadores de ambos equipos.
11/09/2025 | 21:50Redacción Cadena 3
FOTO: Belgrano empató sin goles ante San Martín en Alberdi. (Foto: CAB)
Belgrano
Thiago Cardozo: 6
Leonardo Morales: 6
Alexis Maldonado: 6
Lisandro López: 7
Federico Ricca: 5
Santiago Longo: 5
Rodrigo Saravia: 4
Ulises Sánchez: 5
Julián Mavilla: 5
Nicolás Fernández: 5
Franco Jara: 6
Suplentes
Gabriel Compagnucci: 5
Lucas Passerini: 4
San Martín de San Juan
Matías Borgogno: 6
Ayrton Portillo: 5
Rodrigo Cáseres: 7
Luciano Recalde: 6
Lucas Diarte: 6
Santiago Salle: 5
Diego González: 6
Nicolás Watson: 6
Marco Iacobellis: 5
Sebastián González: 6
Ignacio Maestro Puch: 4