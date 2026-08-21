Jorge Porcel Jr. inicia demanda contra Netflix por el uso de la imagen de su padre

Buenos Aires, 21 de agosto (NA) -- La serie biográfica Moria, lanzada el 14 de agosto en Netflix, ha generado controversia tras la decisión de Jorge Porcel Jr., hijo del célebre capocómico Jorge Porcel, de demandar por el uso de la imagen y el nombre de su padre en este proyecto que retrata la vida de la "One".

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, Porcel Jr. ha decidido emprender acciones legales contra la producción de la serie, reclamando un total de dos millones de dólares por la utilización del nombre de su padre y la violación de la ley de derechos intelectuales.

"El hijo de Porcel demandará a Netflix por el uso indebido del nombre de su padre, lo que infringe la ley de derechos intelectuales, y como derechohabiente, procederemos con la demanda por dos millones de dólares", anunció en declaraciones a medios radiales.

Porcel Jr. aclaró que no tiene conflictos con Moria Casán ni con el contenido presentado en la serie, subrayando que la acción legal está dirigida a otros intereses: "Me preguntaron sobre Vadalá, si me parecía que estaba mal, y no sé. Me enfoco en mis propios intereses. No opino sobre los problemas ajenos".

El demandante explicó cómo opera el marco legal: "Aunque (Jorge Porcel) aparezca solo un segundo, ya se activa la ley".

Asimismo, también se comunicó con Fátima Flórez en La Mañana con Moria y aclaró: "Con Moria todo está bien, así como con la parte artística, pero demandaré a la producción porque están utilizando el nombre de mi padre y yo poseo los derechos. La ley nos protege y estamos en consulta con mi abogado".

La serie de Moria ha cobrado relevancia por su representación del detrás de escena de su carrera y las dinámicas de la época, donde algunos humoristas sobrepasaban límites con las mujeres, algo que era normalizado.

En ciertas escenas, se muestra a Porcel en situaciones comprometedoras con Susana Giménez, donde ambas discuten sobre lo incómodas que resultaban esas experiencias.

Ingrid, la hija de Luis Vadalá, también demandará a Netflix por la serie de Moria Casán

Ingrid Vadalá, la hija mayor de la expareja de Moria, ha manifestado su descontento por la representación de su padre en la serie. A través de una comunicación con Ángel de Brito, la mujer de 47 años está preparando una demanda que se dirigiría contra la producción, la productora y Netflix.

Según su opinión, la ficción no refleja la verdadera relación entre Casán y su padre, lo que perjudica la imagen del empresario: "Lo que se presenta es realmente absurdo y vulgar".

Además, sostuvo que su padre "era un caballero, un hombre educado y respetuoso" y que, de haber tenido problemas de consumo, deberían ser considerados aspectos de su vida privada que no deberían ser expuestos en la pantalla.

Agencia NA