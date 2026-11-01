Marc Márquez triunfa en Malasia y se acerca al campeonato de MotoGP con su 80ª victoria

Buenos Aires, 1 de noviembre (NA) -- El piloto español Marc Márquez (Ducati) firmó una actuación espectacular en el Gran Premio de Malasia para adjudicarse su séptima victoria de la temporada 2026 en MotoGP y consolidar su camino hacia una nueva corona mundial.

Tras haber alcanzado la segunda posición en el sprint del sábado, el piloto del Ducati Lenovo Team capitalizó al máximo la ausencia de su rival directo Jorge Martín, quien no compitió por una fractura de muñeca sufrida en Phillip Island, y cerró una jornada perfecta en Sepang.

El noveno triunfo del año se empezó a gestar en el arranque de la prueba programada a 20 vueltas, ya que con una gran salida desde la segunda casilla, Márquez superó al poleman Alex Márquez al llegar a la primera variante.

Aunque el menor de los hermanos intentó recuperar el liderato en la curva 4, se fue largo en la frenada y le devolvió la punta al campeón defensor, quien desde ese instante impuso un ritmo constante para edificar su ventaja.

Por detrás del dúo puntero, Ai Ogura ascendió temporalmente al tercer puesto con la Aprilia del Trackhouse Racing antes de verse superado por Pedro Acosta y Marco Bezzecchi.

Acosta, ganador de la carrera rápida del sábado, ejerció una fuerte presión sobre Alex Márquez en la lucha por el segundo lugar.

Sin embargo, el piloto del Gresini Racing, condicionado por una molestia en el hombro resentida desde el GP de Cataluña, contuvo los embates durante la primera mitad de la prueba.

La maniobra clave por el segundo puesto se concretó en la vuelta 10, cuando Acosta concretó el rebase sobre Alex Márquez y, pese a que el murciano redujo en cuatro décimas la brecha en la vuelta 14, Marc Márquez respondió de inmediato en el siguiente giro marcando distancias hasta cruzar la línea de meta con una renta holgada de 4.172 segundos.

Acosta finalizó segundo y Alex Márquez completó un podio enteramente español tras resistir los ataques finales del italiano Bezzecchi, que no pudo meterse en el podio.

El italiano de Aprilia intentó adelantar a Alex Márquez en la décima vuelta, pero al no sostener la posición cayó bajo la presión de Ogura.

Ambos mantuvieron un duelo que incluyó un leve contacto en el giro 18; finalmente, Ogura se quedó con el cuarto puesto, mientras que Bezzecchi se salió de la pista en la última vuelta y descendió al sexto lugar, por detrás de la KTM de Enea Bastianini.

El top 10 lo completaron Luca Marini (Honda) en la séptima posición tras remontar desde la 13ª plaza, Fabio di Giannantonio (VR46 Ducati) octavo, Brad Binder (KTM) noveno y Franco Morbidelli décimo.

Más atrás se ubicaron Fabio Quartararo (11º), Alex Rins (12º) y Francesco Bagnaia (13º), seguidos por Maverick Viñales, Iker Lecuona y Jack Miller. Abandonaron Diogo Moreira, Augusto Fernández, Johann Zarco y Joan Mir.

Con esta victoria, la número 80 de su trayectoria en la categoría reina, Márquez suma 399 puntos en el campeonato y amplía su margen a 44 unidades sobre Martín (355) y a 67 sobre Bezzecchi (332).

De este modo, el de Cervera llegará al Gran Premio de Qatar con su primera opción matemática para certificar el título de la temporada 2026.